Ahmed Laaouej scandalisé par l’attitude des banques : “Derrière tout indépendant, vous n’avez pas un Pablo Escobar qui sommeille”

Des institutions bancaires avertissent ces entreprises de la fermeture de leur compte en banque, mais elles ne donnent pas de justification. Et les autres banques refusent de leur ouvrir un compte.

À lire aussi

”Comment voulez-vous que, dans ces conditions, ces petits indépendants, ces petites associations puissent encore recevoir l’argent de leurs clients, aller déposer la recette du jour, encaisser les cotisations de leurs membres ou payer leurs factures à leurs fournisseurs ou à leurs créanciers, bien souvent publics ou sociaux ?”, s’est indigné jeudi Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre.

En tant que bourgmestre et président du PS bruxellois, Ahmed Laaouej nous confie avoir reçu énormément de témoignages allant dans ce sens. “Lorsque vous n’avez plus de compte en banque, vous êtes obligés de garder votre argent liquide à la maison. Or, garder ce cash chez soi occasionne des stress. Pour les associations et les petits indépendants, c’est un vrai calvaire. Cette situation est en train d’assécher notre tissu commercial et associatif. Les banques sont en train d’assécher nos zones en plein redéploiement économique. En Belgique, 67 % des emplois sont concentrés dans les PME. Ces entreprises sont essentielles pour la cohésion sociale.”

À lire aussi

Pour justifier ces exclusions bancaires, les banques pointent la loi sur le blanchiment d’argent. “La lutte bien intentionnée et nécessaire peut entraîner des conséquences non désirées et fortuites”, a d’ailleurs précisé le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) jeudi en séance plénière.

Ces explications n’ont pas convaincu Ahmed Laaouej. “La loi sur le blanchiment n’est pas la véritable cause. La vraie raison, c’est que les banques ne veulent pas des comptes qui ne sont pas rentables. L’horeca, le bâtiment, les associations culturelles et cultuelles, ce sont des opérations communes. On parle de rentrées et de sorties qui ne rapportent pas grand-chose aux banques. Ce n’est pas comme la gestion de patrimoine ou la gestion d’actifs, l’asset management.”

À lire aussi

Ce phénomène a d’ailleurs été pointé par la Banque nationale de Belgique. La BNB parle de “de-risking”. Depuis l’entrée en vigueur de la “loi anti-blanchiment”, loi visant notamment à lutter contre le financement du terrorisme, la BNB a observé que de nombreux établissements financiers décident de refuser l’entrée en relations d’affaires avec des clients potentiels ou décident de mettre un terme aux relations d’affaires existantes avec leurs clients actuels. Ces banques invoquent “principalement des raisons liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme”, pointait la Banque dans une circulaire de février 2022.

”Ce qu’il se passe est scandaleux”, commente Ahmed Laaouej. “La lutte contre blanchiment est essentielle. Mais prendre ça comme argument pour empêcher des commerces de poursuivre leur activité est inacceptable. Derrière tout indépendant, vous n’avez pas un Pablo Escobar qui sommeille.”

Le PS a interpellé à plusieurs reprises les ministres compétents sur ces matières, à savoir Vincent Van Peteghem et Pierre-Yves Dermagne (PS). Ce dernier, ministre de l’Économie, a annoncé vendredi qu’il avait demandé à l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) de procéder à un examen approfondi des différents services proposés par le secteur bancaire en vue de proposer de meilleurs services à des prix compétitifs.

”On va demander aux autorités de contrôler comment les banques appliquent la législation”, assure le député Laaouej. “On ne va pas lâcher le morceau.”