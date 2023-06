Ecolo est déjà en campagne : le parti annonce ses têtes de listes locales avant tout le monde

Au niveau local, on voit toutefois déjà apparaître des noms de têtes de liste dans la presse, essentiellement chez Ecolo. La députée fédérale Séverine De Laveleye annonce qu’elle brigue le mayorat forestois. Nadia Kammachi veut prendre les rênes d’Anderlecht. Ahmed Mouhssin veut être le nouveau bourgmestre de Saint-Josse…

Pourquoi faire cette annonce un an avant les élections ? “Connues et légitimes une bonne année à l’avance, les têtes de liste locales d’Ecolo peuvent se concentrer sur la campagne de terrain locale, se faire connaître, construire leur liste, rencontrer des gens, etc... C’est déjà ce qu’on a fait en 2018”, nous éclaire la direction du parti.

Plus simple au niveau local

C’est que la confection de liste au niveau local est moins pénible qu’à d’autres niveaux. “À Bruxelles, je pourrais déjà créer mes listes aujourd’hui dans plusieurs communes, si je le souhaitais”, nous confie David Leisterh, président de la régionale bruxelloise du MR. “Mais on n’a pas de deadlines. Chez les libéraux, c’est la liberté qui règne. On laissera les choses se faire en son temps. Au niveau régional ou fédéral, par contre, ça va être plus compliqué.”

On notera cette exception bruxelloise de l’Open VLD qui annonçait Sven Gatz en tête de liste pour Jette… en juin 2022.

Pour connaître les têtes de liste régionales ou fédérales, il faudra faire preuve de patience. “À Bruxelles, nous présenterons les têtes de liste locales le 24 juin”, affirme la direction d’Ecolo. “Concernant les têtes de liste régionales et fédérales, nous annoncerons cela en temps voulu. Ce n’est pas pour les semaines à venir.”

Chez Ecolo, les têtes de liste sont choisies par les membres réunis en assemblée générale.