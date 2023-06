Interdiction de manifester : le gouvernement s'accorde sur une protection des droits syndicaux

La protection des droits syndicaux sera inscrite dans la loi actuellement en discussion à la Chambre. Une disposition incluse dans un projet de loi visant "à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme" permet à un juge d'assortir d'une interdiction de manifester une peine prononcée pour des infractions commises lors d'un "rassemblement revendicatif".