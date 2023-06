La réponse de Bart De Wever à une étude qui le classe comme “membre le moins actif” du Parlement flamand

Le média flamand De Tijd vient de mener une étude pour savoir quels politiciens et quelles politiciennes étaient parmi les plus actifs au Parlement flamand. Les premières places de ce classement sont occupées par des figures peut-être moins connues : Brecht Warnez (CD&V), Koen Daniëls (N-VA), Maurits Vande Reyde (Open Vld) et Jérémie Vaneeckhout (Groen) sont ainsi ceux qui posent le plus de questions à l’assemblée.