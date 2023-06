Les brocantes, paradis des pickpockets : les unités de flagrant délit sur le qui-vive

”Les cas de vols de portefeuilles ou d’affaires personnelles dans les poches sont récurrents, mais également les vols sur les stands des exposants, même s’ils vendent des choses qui ne coûtent pas nécessairement cher”, explique Laurent Masset, porte-parole de la zone de police Marlow en Région bruxelloise, qui regroupe les communes d’Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem. “Les voleurs vont profiter de l’affluence sur un stand pour entrer en action. On recommande ainsi de tenir un stand à deux personnes, une qui s’occupe des clients et l’autre qui regarde.”

Pour chaque brocante, un service d’ordre spécifique est prévu pour encadrer l’événement. “Nous avons pas mal de policiers présents, surtout sur les grands événements. Concernant le phénomène des pickpockets, nous mettons en place une unité de flagrant délit qui veille aux agissements suspects et qui se confondent dans la foule pour essayer d’intercepter les voleurs”, poursuit Laurent Masset.

Il est ainsi recommandé aux visiteurs de ne rien laisser dans sa poche arrière, de voyager léger, d’éviter de prendre de l’argent liquide et des objets de valeur. “Dans ce type d’événement, la foule est compacte et concentrée à un seul et même endroit et il faut donc éviter de se faire coller par un voleur”, ajoute-t-il.

Dans certains cas, la police organise également des actions de prévention pour sensibiliser la population. C’était le cas il y a quelques années dans la ville de Liège où la police locale a eu recours à un faux pickpocket qui volait le sac de badauds dans le cadre de la campagne “gardez vos poches sous les yeux”, avant que le policier n’entre en scène pour mettre en garde la personne volée.