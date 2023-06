L’affaire Sofiane Kiyine n’en restera pas là: les footballeurs devront suivre des formations à la conduite

Kiyine, âgé de 25 ans, a foncé dans un hall omnisports de Flémalle, en province de Liège, après s'être littéralement envolé depuis un rond-point. Sa voiture a traversé le mur et s'est arrêtée au milieu de la salle de sport. Une équipe de basket s'entraînait à l'endroit où le véhicule a atterri. Les joueuses avaient heureusement pu rejoindre les vestiaires quelques instants plus tôt. "L'enquête se poursuit", a déclaré le directeur général Peter Willems. "Une audience préliminaire est prévue à la fin du mois de juin au tribunal de police."

Le club ne connaît pas les détails de l'enquête, mais sur base des informations déjà reçues, OHL a annoncé que Kiyine sera réintégré dans l'équipe. Les premiers tests médicaux et physiques auront lieu lundi. "Sofian avait bu, ce qui est évidemment incompatible avec la conduite d'une voiture. D'autre part, il a eu un malaise quand il a commencé à accélérer", a ajouté le directeur général d'OHL.

À lire aussi

Sofian Kiyine va suivre un programme spécifique et intensif pour le conscientiser aux conséquences des comportements dangereux sur la route. Il a également installé sur sa voiture un éthylotest antidémarrage, et ce, sur base volontaire. OHL devient également le premier club belge à travailler avec Vias pour mieux encadrer ses joueurs et son staff sur le thème de la sécurité routière.

Chaque année, en septembre, l’ensemble des joueurs et du staff technique suivra une formation autour des plus importantes causes de mortalité sur la route : vitesse excessive, utilisation du GSM et conduite sous l’influence de l’alcool. En outre, les nouveaux joueurs étrangers bénéficieront d’une demi-journée de coaching personnel sur le Code de la route et les pratiques dans la circulation en Belgique. Les instructeurs parcourront avec eux les itinéraires à emprunter jusqu’au club. Ils les informeront des règles de circulation spécifiques en Belgique.

Les joueurs seront également sensibilisés aux endroits dangereux de Louvain, tels que les écoles et les carrefours fréquentés. Les jeunes joueurs qui recevront leur première voiture avec le club bénéficieront également d’une formation spécifique. un travail spécifique de sensibilisation envers les supporters va également avoir lieu.

La collaboration entre OHL et l'institut Vias a été signée pour trois ans, mais cette période peut être prolongée. "Nous sommes satisfaits qu'OHL prenne l'initiative dans ce domaine et nous espérons que d'autres clubs suivront", a expliqué Karine Genoe, directrice de Vias. Cette dernière a confirmé que des contacts avaient été pris avec d'autres clubs et qu'un premier rendez-vous aura lieu la semaine prochaine avec la Pro League, en charge des clubs professionnels belges. L'objectif est d'éviter des scénarios dramatiques connus par le passé. On pense notamment au cas de Jonathan Legear qui avait foncé dans une station essence, ou à celui de François Sterchele qui avait trouvé la mort après avoir crashé sa Porsche contre un arbre en 2008.