Plus de 20 ans après Pécrot et 13 ans après Buizingen, le système de freinage des trains à distance n’équipe que 54 % du réseau

Des images terrifiantes qui rappellent douloureusement les drames ferroviaires de Pécrot, en 2001, et de Buizingen, en 2010. Le 27 mars 2001, une succession d’événements malheureux et d’erreurs humaines avait entraîné la collision de deux trains sur la ligne 139 entre Wavre et Leuven, à hauteur de Pécrot, faisant huit morts et 12 blessés. Parmi les nombreux dysfonctionnements relevés, l’enquête avait mis en lumière les difficultés d’interventions à distance pour stopper les trains qui circulaient sur la même voie, dans deux sens opposés. La seule possibilité, à savoir la coupure de courant sur les caténaires, n’avait été enclenchée que trop tardivement pour pouvoir empêcher le drame.

Il faudra pourtant attendre 7 longues années avant qu’un premier système permettant de prendre le contrôle d’un train soit enfin déployé sur le réseau ferroviaire belge : le TBL1 + (Transmission balise-locomotive). Loin d’être la panacée, ce système au nom barbare avait au moins le mérite de ralentir et stopper un train, à condition qu’il en soit équipé, dont la vitesse d’approche d’un feu rouge était trop élevée. S’il pouvait aussi empêcher un train à l’arrêt de démarrer au rouge, il avait un sérieux bémol : celui de ne pas pouvoir stopper le train à temps s’il circulait à plus de 40 km/h à 300 mètres d’un feu rouge.

Cela n’a pas empêché le drame de Buizingen de se produire. Là aussi, deux trains se sont retrouvés simultanément sur une même voie, roulant à contresens. Avec un bilan dramatique de 11 morts et 162 blessés.

Ce n’est que trois ans plus tard que l’ETCS (European Train Control System) débarquera en Belgique. “Ce système assure une surveillance constante et complète de la sécurité du parcours du train et de la vitesse maximale autorisée, confie Jessica Nibelle, porte-parole de la SNCB. Lorsqu’un conducteur de train circule plus vite que la vitesse autorisée, ou lorsqu’il ne respecte pas la signalisation, le système adapte automatiquement la vitesse en freinant.”

Les ouvriers d'Infrabel ne peuvent intervenir pour installer l'ETCS que lors de coupures de lignes. ©Infrabel

Ce système, destiné à remplacer le système de freinage d’urgence TBL1 +, permet donc de surveiller à tout moment la vitesse d’un train et d’en prendre le contrôle s’il le conducteur n’adapte pas sa vitesse aux conditions de circulation. Il empêche également tout franchissement d’un feu en phase rouge. Installé en priorité sur des lignes à grande vitesse, il équipera les premières lignes “classiques” à partir de 2013. La ligne 139 passant par Pécrot en sera équipée en 2015.

Durant le dernier week-end, une nouvelle étape dans l’implémentation de l’ETCS a été franchie avec l’activation de 650 balises ETCS sur le tronçon entre Bruxelles-Midi et Hal. “Ces balises assurent la transmission d’informations du sol vers les trains, confie Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel. Au total, 300 signaux ont été équipés de l’ETCS et 3200 itinéraires potentiels ont été testés.”

Au total, 127 kilomètres de voies ont donc nouvellement été équipés d’ETCS : 66 km dans les grills ferroviaires de la gare de Bruxelles-Midi, 18 km entre Bruxelles-Midi et Lembeek et 43 km entre Forest et Holleken et entre Hal et Boondael. Ce qui porte à 54 % (soit 3462 km) le pourcentage de voies équipées de l’ETCS. “Avec la mise en service de l’ETCS dans la zone entre Bruxelles-Midi et Halle, le cœur de notre réseau ferroviaire est désormais entièrement équipé de l’ETCS, se satisfait Benoît Gilson, CEO d’Infrabel. L’installation de ce système de sécurité européen est et restera une priorité absolue pour Infrabel. Avec les systèmes automatisés de gestion du trafic ferroviaire, l’ETCS offre à nos clients le plus haut niveau de sécurité et renforce la position de la Belgique comme ayant l’un des réseaux ferroviaires les mieux équipés et donc les plus sûrs d’Europe.”

Seul le Grand-Duché de Luxembourg, qui ne dispose il est vrai que de 621 km de voies ferrées, est entièrement équipé par l’ETCS.

L'ETSC 1 permet un échange d'informations avec les trains via des balises installées sur les voies. ©Infrabel

Toutefois, le taux d’équipement de 54 % qui reste pourtant relativement bas, alors que les premières balises ETCS ont été installées il y a 10 ans déjà. Mais la sécurisation du réseau semble heureusement s’accélérer. Entre 2013 et 2021, seuls 1900 kilomètres de voies avaient été équipés de l’ETCS. Et 1600 l’ont été sur les deux dernières années. D’ici deux ans, les 2.937 derniers kilomètres non encore équipés devraient l’être, selon le calendrier fixé par Infrabel. “L’installation de l’ETCS un défi logistique pour les équipes techniques. Nous profitons le plus souvent de coupures de ligne pour “massifier” les travaux et réaliser un maximum de chantiers au même moment, dont l’installation de l’ETCS qui consiste à équiper les feux de signalisation, poser des balises dans les voies, installer des loges le long des voies qui vont accueillir les équipements informatiques et monter des antennes GSM-R (réseau grâce auquel s’opère la transmission des informations entre les trains et l’infrastructure sur laquelle repose le système).”

Actuellement, 54 % du réseau ferroviaire est équipé de l'ETCS. L'entièreté du réseau devrait l'être d'ici la fin 2025. ©Infrabel

Aujourd’hui, il existe deux niveaux d’ETCS. Le premier fonctionne via des balises et des câbles dans les voies, ce qui signifie que l’échange d’informations entre les voies et le train se fait à certains endroits. Le second permet un échange de données continu via la technologie GSM-R.

Pour que le système fonctionne, il faut aussi que les trains soient équipés des transpondeurs adéquats. “La sécurité est et reste la priorité absolue de la SNCB, confie Elisa Roux, porte-parole de la SNCB.. Nous continuons donc à privilégier le déploiement de ce système de sécurité qui permet de contrôler en permanence la vitesse des trains et de les arrêter automatiquement si nécessaire. Plus de 80 % des trains en sont aujourd’hui équipés. Une proportion qui ne cesse d’augmenter : d'ici 2025, tous nos trains en seront équipés.”