Selon la Ligue des Familles, si les deux parents sont présents de manière égale dès la naissance, ils ont la possibilité de se répartir les soins et les tâches ménagères. Or, il serait illusoire d’espérer que les parents exercent leurs devoirs de manière égalitaire auprès de leurs enfants si la loi les empêche concrètement d’avoir un temps équivalent pour s’occuper d’eux dans les premiers moments de la vie.

C’est pour cette raison que l’association plaide pour un allongement du congé de paternité à quinze semaines et souhaite rendre ce congé obligatoire pour tous les papas.

”Pendant les premiers mois de vie de leur enfant, les femmes non seulement s’occupent de leur nourrisson, mais en restant à la maison, elles se chargent davantage aussi des tâches domestiques. Cette habitude demeure, y compris après la reprise du travail. Permettre aux parents de passer les premières semaines ensemble permettrait de mieux lutter contre cette tendance”, assure Lola Galer, chargée d’étude à la Ligue des Familles.

Selon l’association, cette double mesure serait dans l’air du temps et correspondrait à une demande de la société, qui se manifeste également au sein des partis politiques.

Un congé de paternité allongé à 15 semaines: qui est pour, qui est contre? Nos ministres fédéraux se mouillent

”En juin 2018, la Ligue des familles se positionnait pour la première fois en faveur d’un congé de paternité/coparentalité de même durée que le congé de maternité. À l’époque, pas un seul parti politique n’avait cette mesure à son programme. Depuis, la situation a fortement évolué : au moins 5 partis francophones sur 6 sont donc désormais favorables à un congé de paternité de même durée que le congé de maternité”, affirme Christophe Cocu, directeur général de la Ligue des Familles.

”En quelques années, le congé de paternité a été doublé, passant à 20 jours. Mais cela restait loin des attentes des parents, qui sont 67 % à réclamer un congé de paternité de 15 semaines. Ces positionnements, à un an des prochaines élections, permettent réalistement d’espérer des changements en la matière dans les prochaines années”, poursuit-il.

Contactés par nos soins, divers ministres et secrétaires d’État fédéraux nous ont fait part de leur point de vue sur le sujet. Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, indique, de son côté, qu’il serait prêt à prendre davantage de congés pour s’occuper d’un nouveau-né si le cas se présentait.

”Avec ou sans nouvelle paternité, je suis favorable à poursuivre l’augmentation du congé de paternité. Pour mieux partager les premiers moments, essentiels de la vie d’un enfant entre père et mère. Et, évidemment, si cela arrivait, je mettrais le temps nécessaire, entre parenthèses, mes fonctions, prenantes et passionnantes, de Vice-Premier ministre et profiterais au maximum de ces moments en famille”, indique l’écologiste.

Même état d’esprit chez Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail (PS)

”J’ai eu la chance d’avoir deux enfants avec ma compagne. Si j’avais eu l’opportunité d’avoir accès à ces jours complets, malgré mes obligations, je pense que je les aurais pris dans les premiers moments. J’aurais fait en sorte de m’occuper du bébé quand la maman avait besoin de se reposer. J’aurais redoublé d’attention pour rendre tous ces premiers moments paisibles.”

Un avis partagé également par Thomas Dermine, Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques. “J’ai eu une petite fille en 2021 et j’ai pu bénéficier de l’allongement du congé de paternité qui venait d’entrer en application. C’est absolument nécessaire et je pense qu’on pourrait aller encore plus loin, comme d’autres pays l’ont déjà fait.”

Les libéraux francophones de la Vivaldi Mathieu Michel et David Clarinval se montrent quant à eux moins favorables. “Nous n’estimons pas à ce stade nécessaire d’augmenter le nombre de jours, car vu les spécificités des indépendants, nous sommes attentifs à la viabilité pour les entreprises, et particulièrement les petites entreprises quant à la désorganisation interne qu’une trop grande augmentation de ces congés pourrait générer. En tant que libéral, je suis favorable à une prise volontaire de ce congé, mais surtout je suis favorable à une réflexion visant à se répartir au sein du ménage les jours de congé de maternité et de paternité”, indique ce dernier. Mathieu Michel estime, quant à lui que le fait de prendre ou non un congé de paternité relève avant tout du choix personnel.