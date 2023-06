Grosse chaleur ce dimanche : après des températures au-dessus des 30 degrés, de possibles orages

Dimanche soir et durant la nuit de dimanche à lundi, le risque d'orage sur l'ouest et le sud-ouest disparaîtra rapidement et les nuages se dissiperont au profit d'un ciel étoilé. Les minima varieront entre 14 et 20 degrés.

Lundi, le temps restera ensoleillé avec la formation par endroits de quelques nuages inoffensifs en cours de journée. Lesmaxima atteindront 28 à 31 degrés dans la plupart des régions, et de 25 à 27 degrés en Ardenne.

Mardi, le soleil s'imposera à nouveau avec des maxima de 25 degrés en haute Ardenne et de 26 à 28 degrés sur la plupart des autres régions.

