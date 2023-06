Ces avocats menacés de mort dans le cadre de leur fonction : “Il n’y a pas un grand avocat pénaliste dont la vie n’a jamais été menacée”

Le dernier cas en date est celui de Joris Van Cauter, l’avocat de l’un des 18 suspects du cercle Reuzegom dans le dossier lié au décès de l’étudiant Sanda Dia lors d’un baptême en 2018. Le tribunal les a reconnus coupables d’homicide involontaire et de traitement dégradant. Ils écopent d’une peine de travail d’intérêt général de 300 heures, d’une amende de 400 euros, et des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros et 8 000 euros pour le père et le frère de Sanda. Ils doivent se répartir entre eux le paiement de ce dernier montant. La sanction ne figurera pas dans leur casier judiciaire.

Suite à ce jugement qui a suscité l'indignation au sein de l'opinion public, Me Van Cauter a reçu des centaines de courriers de menaces dont un qu’il a partagé sur Twitter. L’auteur écrit que l’avocat a bien dû gagner sa vie en prenant part au procès, “avec tous ces fils à papa”. L’auteur de la lettre souhaite également à l’avocat des nuits blanches et promet, selon ses propres termes, d’y veiller dans un avenir proche. “On va aussi te baptiser avec de l’eau et de l’huile de poisson, bien fraîches par ces températures élevées. Porte-toi bien, Jorisken, et peut-être à bientôt au comptoir ?”, ajoute encore la lettre.

Le courrier a été signé d’un “groupe de fans ardents d’ACID”. Celui-ci n’est autre que le YouTubeur qui a posté une vidéo la semaine dernière dans laquelle il a cité le nom de quatre membres du cercle Reuzegom. Deux d’entre eux ont été condamnés lors du procès, les deux autres n’étaient pas poursuivis.

Le fait est loin d’être isolé et les menaces à l’encontre des avocats peuvent également être physiques. L’année passée, les forces de l’ordre ont ainsi dû intervenir au cabinet de l’avocat Philippe Marcus Helmont à Bruxelles. Un client, contre qui il avait déjà déposé plainte, a forcé la porte du bureau pour lui réclamer de l’argent. Le suspect s’en est ensuite pris aux policiers en intervention. L’homme souffrait visiblement de problèmes psychiatriques.

Les menaces sont monnaie courante lors des procès d’assises liés à des attentats terroristes. “Il n’y a pas un grand avocat pénaliste qui n’a jamais reçu de menace”, selon Jonathan Detaye, avocat d’Ali El Haddad Asufi, suspect dans le procès des attentats de Bruxelles. “J’ai déjà reçu des mails d’insultes, certains ne se cachent même pas. J’ai également reçu une carte d’anniversaire contenant une menace de mort à l’intérieur. ”

S’il y a bien un avocat qui est fréquemment confronté à ce type de situation, c’est bien Sven Mary, surnommé “l’avocat des crapules”. “J’ai déjà été menacé de mort par des inconnus dans le cadre de dossiers liés au terrorisme. Un dispositif de sécurité a été mis en place pour moi et mes enfants”, embraie celui qui a déjà assuré la défense du prédicateur islamiste Fouad Belkacem, de Michel Lelièvre, le complice de Marc Dutroux, ou de Salah Abdeslam.

Mais ces menaces ne vont pour autant pas influer sur le travail de ces avocats, “réputés pour avoir la peau dure”, explique Me Pierre Chômé. Au contraire, plusieurs d’entre eux nous ont confiés que le fait d’être menacé les conforte dans leurs convictions. “Psychologiquement, cela ne m’impacte pas trop lorsqu’il s’agit de menaces proférées depuis l’autre côté du trottoir ou par un mail anonyme qui ne cible pas la vie privée”, ajoute Me Michel De Grève, l’avocat de Smail Farisi au procès des attentats. “Je n’ai jamais porté plainte car ça serait donner beaucoup de considération à des gens qui n’ont pas le courage de traverser le trottoir pour vous dire les menaces en face. En revanche, la situation serait différente en cas de menaces plus ciblées sur moi ou mes proches. ”

“Les gens ont du mal à dissocier l’avocat du client”

Les menaces de mort envoyées à l’encontre de Me Frank Discepoli sont nombreuses depuis qu’il assure la défense de Paolo Falzone, le chauffard qui a foncé dans la foule à Strépy-Bracquegnies lors du ramassage des Gille l’année passée, faisant six morts et 37 blessés. “Dès que mon nom apparaît suite aux décisions rendues par la chambre du conseil, je suis assailli de mails et de messages haineux sur mon répondeur téléphonique comme si c’est moi qui avais commis cet acte. C’était encore le cas récemment lorsque la chambre a décidé de placer mon client sous surveillance électrique. Les gens ont du mal à dissocier l’avocat du client. Or, si je défends une femme battue par son époux ou un dealer de drogue, je ne plaide évidemment pas en faveur des violences à l’égard des femmes ou du trafic de stupéfiants. Beaucoup de personnes confondent les deux et agissent sous le coup de l’émotion en nous reprochant de défendre l’indéfendable, ce qu’on ne ferait pas avec un médecin qui soigne un individu qui a commis des faits délictueux”, explique-t-il. “Psychologiquement, cela me booste et je me sens alors conforté dans ma mission.”

“Les menaces ne me font pas peur”

Me Henri Laquay a reçu nombre de menaces de mort lorsqu’il assurait la défense de Medhi Nemmouche, auteur de l’attentat au musée juif en 2014. “Lors de ce procès, tous les avocats participant disposaient d’un numéro de téléphone d’urgence en cas de problème. C’était le numéro d’un commissaire de police que l’on pouvait appeler pour bénéficier d’une surveillante directe et immédiate. J’ai fait tous les dossiers liés au terrorisme entre 2012 et 2019, que ce soit Jean-Louis Denis alias “le Soumis”, les filères somalienne et syrienne. J’ai à la fois reçu des marques de sympathie de par le courage que cela demande, mais j’ai également été confronté à des altercations avec des gens dans la rue, à proximité du palais de Justice. Bien souvent, les menaces qui émanent via les réseaux sociaux sont proférées depuis des faux profils ou des comptes anonymes. Cela ne m’a pas impacté d’autant que j’étais le nez dans le guidon, pris par le tourbillon des procès. En revanche, si je reçois des menaces dans ma boîte aux lettres privées, alors cela devient inquiétant car ce sont des personnes qui se sont renseignées sur vous, vos habitudes au quotidien.”

Photos Bernard Demoulin : Maitre Henri Laquay avocat de Medhi Nemmouche. ©© Bernard Demoulin

“Des menaces proférées contre mon fils qui était seul à la maison”

Tout au long de sa carrière, l’avocat Pierre Chômé a régulièrement été confronté à des cas de menaces. “Pour certaines, cela ne me fait pas peur. Mais pour d’autres, oui. Je me souviens avoir été menacé il y a quelques années par un client qui était connu pour être un véritable truand. Je n’ai pas porté plainte pour ne pas aller plus loin, mais par contre j’ai renoncé à lui demander de régler les honoraires. Il était trop menaçant. Son comportement n’était même pas lié à un mauvais résultat dans le procès. J’avais obtenu un excellent jugement ! Je lui ai simplement réclamé un solde d’honoraires qui me paraissait mérité par rapport au travail et au résultat obtenu mais il a pété les plombs. Comme il y avait un contexte que je connaissais de par sa personnalité et son dossier, je savais que je devais le prendre au sérieux. Il me disait que si je me déplaçais, il pourrait m’arriver malheur. J’ai alors pris mes distances pour ne pas aller plus loin”, se remémore-t-il.

Les menaces peuvent également toucher les proches des avocats. “Je me souviens d’un dossier où j’ai sauvé mon client de manière miraculeuse. Le matin, j’étais considéré comme le meilleur avocat de l’univers et le soir, il voulait ma peau car l’alcool l’avait aidé toute la journée à se remonter alors qu’il n’y avait aucune raison. Je pense que cela résultait davantage de la psychiatrie que de la grande dangerosité. C’était un dossier assez triste. Il avait été violé par un employeur-restaurateur et l’affaire avait été prescrite. J’ai tout de même obtenu des dommages et intérêts sur le plan civil donc on peut dire que c’était un excellent résultat. Mais il embouteillait ma boîte mail de messages dans tous les sens, il a menacé un journaliste d’incendier sa maison. J’ai annoncé que j’allais porter plainte à son encontre mais il a alors retrouvé mon domicile privé et a été menacé mon fils qui était seul à la maison. L’individu a finalement été interné."

Selon lui, les faits de violences à l’égard des avocats sont toutefois moins extrêmes que dans d’autres pays. “Nous vivons dans un pays où le climat de violence directe est peu présent par rapport à d’autres pays plus mouvementés. En Belgique, nous sommes davantage confrontés à des attitudes perverses, comme le fait de piéger un avocat en enregistrant son propos pour le sortir de son contexte et exercer du chantage. Le climat de violence directe est heureusement peu présent”, conclut-il.