Ces Belges qui n'osent plus ouvrir leur courrier par peur des factures: "On n'arrive plus à stopper l'hémorragie"

"La dette augmente de manière exponentielle : après un certain stade, on n'arrive plus à stopper l'hémorragie. Il faut absolument que les gens en soient bien conscients et prennent contact avec nos services le plus tôt possible car les huissiers coûtent énormément d'argent : chaque acte que va poser l'huissier va faire gonfler la facture et il est très difficile de sortir de l'engrenage", prévient Sylvie Moreau, juriste

"Ce qu'on constate, c'est que les personnes en difficulté payent en premier celui qui crie le plus fort au détriment d'autres postes de dépense comme le loyer et le gaz. Et dès qu'un huissier entre en jeu, la spirale commence. J'ai rencontré un cas où une personne a reçu une facture de 3,71 euros pour une prise de sang, n'a pas réglé sa facture immédiatement et s'est retrouvée à devoir payer 1 800 euros", poursuit la juriste.

"On voit des gens arriver chez nous avec des sacs remplis de lettres et de documents administratifs. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la boite aux lettres : les personnes n'osent plus relever leur courrier de peur de tomber sur de nouvelles factures et lettres d'huissier et développent une vraie peur"