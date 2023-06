"On estime qu'entre 3 et 4% des soins effectués dans l'hôpital ne sont jamais payés, ce qui représente, en tout, une somme de 2 millions d'euros. Ce sont des montants importants. Avec cette somme, vous pouvez déjà payer plusieurs salaires...", observe Jean Stoefs, responsable administratif des patients des cliniques universitaires Saint-Luc.

Selon lui, bon nombre de clients ont tendance à traîner avant de régler leurs factures, ce qui démultiplie les coûts.

"Il y a des factures de 50, 100, 200 euros qui traînent et si un huissier doit s'en mêler, ça représente des coûts évitables. Si ça passe en justice, c'est encore plus coûteux , payer un avocat ce n'est pas gratuit. Malheureusement, il n'est pas rare de voir des factures qui se retrouvent multipliées par trois ou quatre à cause des retard de payement", poursuit-il.

Selon le chef de département, le nombre d'impayés est toutefois resté stable ces dernières années. La crise économique ne semble donc pas avoir augmenté le nombre de patients qui ne payent pas leurs factures.

En revanche, Jean Stoefs a l'impression que les patients sont beaucoup plus attentifs que par le passé au montant des factures et à leur détail.

"Les gens regardent beaucoup plus leurs facteurs qu'avant, on a une surcharge d'appels de personnes qui veulent savoir ce qui leur est facturé et pourquoi. Par ailleurs, on a accéléré l'envoi des rappels. Certains trouvent ça un peu intrusif ou agressif mais ça vise surtout à éviter que les sommes demandées se démultiplient", affirme-t-il.