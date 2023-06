Météo : les premiers records en vue, l’été s’annonce très chaud

Avant cela, on tournera plutôt autour de 26 à 29 degrés, avec du soleil et encore du soleil. “Des orages localisés, comme on en a connu par endroits ce dimanche, ne sont pas à exclure, mais devraient être ponctuels s’ils arrivent, analyse-t-il. À Uccle, il n’est plus tombé une seule goutte de pluie depuis le 16 mai dernier. Avec les prévisions pour les prochains jours, on se dirige vers un record. On est déjà sur la quatrième séquence la plus sèche (27e jour ce lundi, NdlR) de l’histoire après les 36 jours de 2017 et les 30 jours de 1959 et 1947.”

En ce qui concerne les records de chaleur, on ne va pas encore aller chercher des valeurs proches ou égales à 40 degrés, mais on se dirige vers le mois de juin le plus chaud de l’histoire. “Les normales de saison pour un 12 juin tournent autour de 20 à 21 degrés, rappelle-t-il. Le mois de juin le plus chaud date de 2003, quand on avait enregistré 19,3 degrés de moyenne pour l’ensemble du mois. Pour le moment, nous en sommes déjà à 19,2 degrés et les prévisions à 10 ou 15 jours évoquent un temps chaud. Il faudrait un gros coup de frais en fin de mois pour ne pas battre le record.”

Pour le reste de l’été, il faudra encore compter sur la chaleur. “En compilant les informations des différents modèles saisonniers, on arrive toujours à une anomalie positive de 1 à 2 degrés pour cet été, souffle-t-il. On savait que ce potentiel de chaleur existait pour cet été, mais je ne m’attendais pas à cela dès le mois de juin tout de même. Au niveau des précipitations, le signal est toujours neutre, mais cela ne veut pas spécialement dire qu’il faut attendre beaucoup de pluie. Cela ne peut représenter que quelques orages.”

Voilà qui ne va pas arranger la sécheresse qui attaque déjà les sols en surface. “Heureusement, le printemps pluvieux a permis de bien remplir les nappes phréatiques. Cela veut dire que les réserves d’eau sont assez bonnes pour le moment. Par contre, il faut tenir la situation à l’œil en surface et le risque de feux de forêt est toujours bien présent, surtout si le vent asséchant de nord est fait son retour.”