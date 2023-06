Parlement européen: la commission spéciale "Covid" appelle à laisser les écoles ouvertes

Instituée il y a un peu plus d'un an, la commission "Covid" appelle la Commission européenne et les États membres à investir de manière plus structurelle dans les établissements de soins. "Il faut investir dans les capacités d'urgence. Il faut plus de personnel autour des lits, et les conditions de travail du personnel des soins de santé doivent être améliorées", insiste Mme Van Brempt.

Les achats de vaccins en commun et la stratégie de vaccination européenne sont qualifiés de succès, même si le rapport relève aussi le manque de transparence sur les contrats de vaccins et les négociations avec les fabricants.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est depuis longtemps ciblée par des critiques concernant les négociations menées avec le patron de Pfizer, Albert Bourla, dont l'association avec le laboratoire allemand BioNTech a obtenu les plus grandes quantités livrées.

Albert Bourla a refusé à deux reprises de se présenter devant la commission parlementaire, tandis qu'aucun accord n'a été trouvé sur une audition de l'Allemande, que le Parti populaire européen (PPE) aurait empêchée.

Le rapport de la commission parlementaire appelle aussi la Commission européenne à soutenir l'émergence, au niveau mondial, d'un traité robuste sur la prévention des pandémies et la réaction à celles-ci, dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).