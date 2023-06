Procès des attentats de Bruxelles: à la surprise générale, la présidente suspend l'audience "pour des raisons impératives"

Après une courte interruption d'audience, Me Olivia Venet s'apprêtait à prendre la parole pour la partie civile quand la présidente a mis un terme à la journée de procès. Jusqu'alors, Mes Laura Jouveneau, Marion de Nanteuil et Sébastien Delhez s'étaient succédé à la barre pour présenter les éléments qui, selon eux, doivent mener le jury à déclarer l'accusé Ali El Haddad Asufi coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste, ainsi que d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Me Venet devait continuer la plaidoirie pour les parties civiles au sujet de l'accusé Bilal El Makhoukhi quand la présidente a fait son annonce.

Aucun détail n'a filtré quant aux raisons de cette suspension inopinée. Contacté par Belga, le porte-parole de la cour d'assises Luc Hennart a toutefois précisé que cette décision n'était pas liée au procès en tant que tel.

Normalement, les parties civiles devaient encore présenter leurs conclusions sur Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa, puis un avocat devait évoquer le préjudice subi par la Stib, la société de transports en commun bruxellois. Enfin, trois ou quatre autres avocats devaient exposer les cas particuliers de victimes qu'ils représentent.

Ce calendrier sera revu, a annoncé la présidente, sans plus de détails.

L'audience reprendra mardi à 09h00.