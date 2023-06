Un bébé hospitalisé en urgence après avoir été secoué par son accueillante: "Il est indispensable de prendre du recul sur les pleurs de l’enfant"

À lire aussi

Jeudi après-midi, le papa de Liony est allé la rechercher au milieu d’accueil situé à Gand qu’elle fréquentait depuis seulement quatre jours. Il a directement vu que quelque chose clochait dans son comportement, comme l’explique la maman à nos confrères du Laatste Nieuws. Un membre du personnel du milieu d’accueil a d’abord suggéré que l’enfant était juste fatigué, mais il a quand même été emmené à l’hôpital universitaire de Gand. Il a rapidement été établi qu’il avait été secoué. L’état de l’enfant s’est stabilisé entre-temps.

Ce cas est loin d’être isolé. En Belgique, l’on estime que 20 à 30 bébés décèdent chaque année du syndrome du bébé secoué. “Un bébé sur cinq va décéder après avoir été secoué car cela entraîne une hémorragie cérébrale et une hypertension intracrânienne”, explique le docteur Philippe Lannoo, conseiller pédiatre à l’ONE pour la province du Hainaut. “En cas de survie, le risque de séquelles est réel. Deux enfants sur trois auront des conséquences permanentes qui vont agir sur le développement futur de l’enfant. Cela peut aller de la cécité à la surdité, l’épilepsie, des difficultés d’apprentissages, des troubles cognitifs ou de diction.”

"Les secousses peuvent engendrer un saignement au niveau du cerveau ou derrière les yeux, mais également des fractures du crâne ou des côtes."

"Le cerveau de l’enfant et son tonus sont différents de l’adulte. Proportionnellement, la tête d’un bébé est beaucoup plus lourde et ses muscles sont plus faibles. Les secousses peuvent dès lors engendrer un saignement au niveau du cerveau ou derrière les yeux, mais également des fractures du crâne ou des côtes”, poursuit Philippe Lannoo.

Ce syndrome du bébé secoué peut survenir dans des tas de situations différentes. Dans le cas de Liony, cela s’est passé dans son milieu d’accueil alors que les accueillantes sont formées à ce genre de situation. "Il convient d’essayer de comprendre les causes de ses pleurs et si on ne parvient pas à les calmer, alors il est nécessaire de prendre du recul, reprendre son calme, quitter la pièce en laissant le bébé pleurer dans un endroit en sécurité et, dans la mesure du possible, donner le relais à quelqu’un d’autre.”

En général, les victimes sont âgées de 2 à 5 mois mais cela peut aller jusqu'à 4 ans. “Cela concerne les tout-petits car ils pleurent le plus souvent, et leur tonus n’est pas encore suffisant que pour maintenir leur tête stable. Il s’agit souvent d’une conséquence d’un parent à bout de nerfs qui ne trouve plus de solution”, ajoute Philippe Lannoo. “Que soit pour l’ONE ou Kind en Gezin, les accueillantes sont censées être formées pour éviter ce genre de scénario.”