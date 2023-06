Un réfugié ukrainien remporte 500.000 euros avec un jeu de la Loterie Nationale

Même si la Loterie Nationale ne divulgue pas l'identité de ses gagnants, elle précise néanmoins qu'il s'agit d'un Ukrainien âgé entre 18 et 24 ans et résidant dans la région de Bruxelles-Capitale depuis un an. Il a trouvé un travail et a acheté un billet à gratter Cash à 5 euros dans une station-service, explique encore la Loterie.