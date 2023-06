Attentats de Bruxelles: les trois raisons pour lesquelles les djihadistes ont ciblé l'aéroport de Brussels Airport

Selon le représentant de cette institution lésée, les djihadistes ont ciblé l'aéroport national pour trois raisons. La première - le kamikaze "Najim Laachraoui l'a dit lui-même" dans un message audio destiné au chef de la cellule -, c'était la motivation de faire un maximum de victimes. "Le jour des attentats, 60.000 passagers étaient attendus à l'aéroport", a relevé l'avocat.

La deuxième revêt une dimension internationale "en orientant les attaques contre les citoyens de pays ennemis", a poursuivi le pénaliste. Dans le même message vocal, Najim Laachraoui précise savoir que des vols américains, russes et israéliens sont prévus ce jour-là à l'aéroport de Zaventem.

Enfin, dernière raison, il s'agit de toucher un symbole, a avancé Me Verwaerde. "L'aéroport est un centre économique et social", rappelant que 260 sociétés y étaient implantées et que "des millions de voyageurs" y transitaient chaque année. "Les terroristes savaient que le choix de cette cible amplifierait la peur parmi la population."

"Les terroristes ont cherché à déstabiliser les structures économiques et sociales d'un pays. C'était leur but de déstabiliser l'aéroport." Cet objectif, la cellule l'a atteint. Mais seulement à court terme, a estimé le pénaliste.

"La peur ne s'est pas installée, car les collaborateurs de l'aéroport ont repris le travail dès le lendemain pour retrouver les bagages, aider à la réouverture... Et les passagers sont revenus. À long terme, les terroristes ont échoué à maintenir cette peur collective", a-t-il conclu.