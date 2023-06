Fraude à la facture: comment ne pas tomber dans le panneau et comment réagir si vous avez été arnaqué

"Soyez vigilant lorsque les dates d'envoi de la facture et de réception diffèrent d'une petite semaine (ou plus). Il s'agit en fait du laps de temps dont ont besoin les escrocs pour falsifier la facture. Lorsque vous recevez une facture par e-mail, contrôlez que l'adresse e-mail est correcte." En cas de doute, vous pouvez également contrôler l'adresse IP à l'origine de l'e-mail sur le site www.whois.com.

Que faire si vous avez payé une facture falsifiée ? "Une facture payée sur un mauvais compte n'éteint pas la dette par rapport à l'émetteur original de la facture", prévient Etienne Mignolet." Il faut tenter de trouver une solution à l'amiable, déposer plainte à la police et voir avec sa banque si on ne bénéficie pas d'une protection contre la fraude via la carte de crédit par exemple."

"Contactez immédiatement les banques concernées, votre banque et celle où vous avez viré l'argent, pour leur signaler la fraude", poursuit Charline Gorez, porte-parole de Febelfin. "Votre banque demandera à la banque du numéro de compte des escrocs de rembourser le montant en question. Cette banque essaiera aussi de bloquer le virement ou le compte sera bloqué de manière à ce que les escrocs ne puissent plus y retirer d'argent."

Signalez l’incident sur https://pointdecontact.belgique.be (option "facture falsifiée"). Vous recevrez, à la fin de la procédure, des conseils et des informations sur les démarches à entreprendre et les personnes pouvant vous aider.

S.Po.