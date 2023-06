Procès des attentats à Bruxelles: S. Farisi a fait l'autruche mais a aidé la cellule à rester sous les radars

"Smail Farisi ne savait peut-être pas au début qu'il logeait des terroristes, mais il devait le savoir avant le 22 mars. Il l'a dit lui-même : il a reconnu (le kamikaze de l'aéroport, NLDR) Ibrahim El Bakraoui et (celui du métro, son frère) Khalid El Bakraoui quand leur photo est parue le 16 mars dans la presse", qui les désignent alors comme des terroristes.

"Après le 16 mars, il va tous les jours à son appartement. C'est bien la preuve qu'il se rend compte de quelque chose", a assené l'avocate. Smail Farisi y retrouve Khalid El Bakraoui, "qu'il affirme pourtant détester parce qu'il lui fait peur," et l'accusé Osama Krayem, qu'il prétend ne pas connaître.

Néanmoins, l'accusé a continué de mettre à disposition son studio situé avenue des Casernes à Etterbeek, offrant une planque à un groupe terroriste. "Ce qui constitue une fameuse aide !", a lancé Me Collette-Basecqz. Le trentenaire a également ravitaillé plusieurs fois la cellule en nourriture, descendu les poubelles et fourni une tablette à ses sous-locataires. "Il ne se contentait pas de relever le courrier", a lâché l'avocate, sa consœur Me Shaony de Spirlet dénombrant 117 heures passées dans l'appartement entre le 3 octobre 2015 et février 2016, quand son ex-camarade de classe Ibrahim El Bakraoui déménage au profit de son frère.

Juste après les attaques, le trentenaire "évacue tout de l'appartement : vêtements, sac-à-dos? Il ne doit rester aucune trace des terroristes", a poursuivi le conseil de Life4Brussels. Smail Farisi fera changer les serrures sans l'autorisation de sa propriétaire et déboucher les tuyaux où Osama Krayem, qui devait aussi se faire exploser dans le métro, a vidé les explosifs de sa bombe, a-t-elle ajouté. "En faisant tout disparaître, il protège les survivants du groupe terroriste."

"Qu'on n'essaie pas de prétendre qu'il n'était pas responsable de ses actes à cause de l'alcool", a tonné Me Nathalie Collette-Basecqz à l'encontre d'un accusé connu pour son amour de la bouteille. Pour elle, l'accusé a "renoncé à savoir" les détails du projet des attentats, ce qui n'enlève pas sa responsabilité en tant que participant aux activités d'un groupe terroriste. "Si l'on apporte sciemment une aide, la culpabilité est établie", a rappelé la femme de loi, assurant toutefois que la partie civile rejoignait le parquet sur la demande d'acquittement concernant les deux autres chefs d'accusation : assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste.

L'Anderlechtois, qui n'était pas présent mardi à l'audience, a souvent été dépeint comme un être candide. "Elle a bon dos la naïveté ! Elle peut masquer la lâcheté. Smail Farisi est conscient de ce qu'il fait, même s'il n'en est pas fier. Et ses choix, il doit les assumer."