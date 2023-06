Qui sont les escrocs qui "empruntent" votre facture et changent le numéro de compte?

À lire aussi

Soit les organisations ont elles-mêmes des comptes bancaires avec identité usurpée (avec une carte d'identité volée ou une simple copie, par exemple), correspondant au numéro de compte modifié. Soit, le plus souvent, elles recrutent des "mules". "Bouche-à-oreille, annonces racoleuses sur Facebook faisant miroiter de l'argent facile. Ce sont souvent des personnes désœuvrées, ou droguées par exemple, qui ont besoin d'argent rapide", nous décrit Rudy Desombre, de la PJF Bruxelles/ECOFIN, responsable Groupe Escroqueries Organisées/Finter. "On leur demande de prêter leur carte bancaire dont le numéro de compte servira à l'escroquerie. On les baratine en leur disant que c'est sans risque. Et on leur promet souvent une commission. La police locale peut facilement les retrouver mais, souvent, ils disent ne pas connaître leur interlocuteur ou ne rien connaître de son but. Souvent, on ne leur rend pas leur carte de banque. Et souvent, il n'y a même pas commission."

Yannick et Tatiana ont reçu une facture de régularisation de près de 17.000 euros. ©VTM

Lorsque le compte a été crédité, place au blanchiment. "Soit l'argent est transféré vers d'autres comptes bancaires frauduleux en Belgique et aussi à l'étranger, soit il est retiré en cash par des "attaquants" puis restitués à l'organisation. Des achats onéreux peuvent également s'effectuer dans des magasins de luxe. Il a également été remarqué que des petits achats s'effectuaient en grande surface mais qu'une somme plus grande était retirée en cash à la caisse. Ceux qui retirent l'argent ne sont pas les vrais titulaires des comptes, ou très rarement."

Les plaintes sont actées à la police locale qui visera les "mules" et les "attaquants". "Dans l'Arrondissement de Bruxelles mais dans d'autres Arrondissements également, des "automatismes" ont été créés afin de transmettre rapidement, aux banques, un réquisitoire des comptes frauduleux. Si de l'argent est encore sur le compte, il est alors bloqué. Sinon, l'enquête se portera sur la façon dont l'argent a été retiré"

"Nos enquêtes portent principalement sur les organisations, les recruteurs de mules et de cartes bancaires, et sur les faussaires", nous précise le policier de la PJF Bruxelles/Ecofin. " Plusieurs de nos enquêtes ont abouti ces dernières années, menant à des condamnations sévères. "