Série Netflix sur le Tour de France 2022: "On a l’impression qu’il y a pas mal d’intox"

Pour évoquer le premier sujet, le célèbre juge Luc Hennart revient sur la réaction de Salah Abdeslam, traité d’assassin par une avocate. “C’est une réaction tout à fait classique que l’on peut apercevoir en cours d’assises. Je trouve d’ailleurs que le procès est très bien mené par la présidente et j’invite ceux et celles qui pensent pouvoir mieux faire, à prendre sa place.”

Ensuite, Maxime Binet a entamé le second débat de l’émission, concernant le niveau de notre enseignement en Belgique francophone, avec Cécile Gorré, présidente de l’Appel pour une École Démocratique (APED). Est-il en train de baisser ? Selon l’invitée, c’est une question assez complexe. “Il y a tellement de variables que l’on ne peut donner une réponse précise. Ce qui est intéressant d’étudier c’est la différence de niveau qu’il peut y avoir entre les meilleurs et les moins bons élèves du pays. Le milieu social joue un rôle crucial dans cette analyse.”

Et pour terminer, le plateau s’est intéressé à la série Netflix qui traite du Tour de France 2022. Un documentaire dézingué par Wout van Aert et qui fait réagir la dernière invitée de la soirée, Florence Vanloo. “On a l’impression qu’il y a pas mal d’intox. Pas seulement, évidemment, mais si l’on prend la série sur la F1, on se rappelle que le pilote Lando Norris avait aussi critiqué le docu.”