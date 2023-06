Denis Ducarme charge à nouveau Dedonder sur son usage de TikTok : “Il est temps que la ministre se responsabilise un minimum”

C’est ce qu’a indiqué le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS) dans une circulaire publiée le 8 juin. Cette actualité a amené le député Denis Ducarme MR) à s’interroger sur les pratiques communicationnelles de la ministre Ludivine Dedonder (PS). “Alors que la Wallonie demande à ses bourgmestres de ne plus utiliser TikTok, on a toujours dans ce pays une ministre qui continue de faire ses sketchs sur TikTok. Si ce n’était pas aussi grave, cela serait risible”, se désole le député libéral.

Ce n’est pas la première fois que la ministre de la Défense est interrogée sur cet usage. À chaque fois, sa réponse est la même. “L’application n’a jamais été installée sur mon téléphone professionnel ou mon téléphone privé, et a toujours été utilisée sur un autre téléphone mobile spécifiquement dédié.”

Une réponse qui ne satisfait pas Denis Ducarme. “La ministre est une responsable qui doit gérer toute une série de données sensibles. Même si la ministre fait la distinction entre ses différents GSM, il n’y a aucune garantie qu’à un moment, son GSM avec lequel elle fait ses vidéos pour TikTok ne soit pas lié au réseau wifi ministériel. Cela pose un certain nombre de problèmes. Cela peut atteindre le sérieux et la crédibilité de ce gouvernement.”

Le député liste une série de dangers liés au réseau social chinois et mis en exergue par différents rapports du CCB, de la SGRS (renseignements militaires) et de la Sûreté de l’État. “Au-delà de ces dangers, le comportement de la ministre pose un vrai souci en termes d’images. Il est temps que la ministre de la Défense se responsabilise un minimum et fasse passer la sécurité avant son image et sa communication politique.”