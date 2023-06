Des millions d’euros destinés aux routes wallonnes ne sont pas utilisés... par manque de moyens humains et techniques

Accusé par François Desquesnes (Les Engagés) de “vider les moyens destinés à l’entretien du réseau”, le ministre écologiste s’est défendu en affirmant qu’il n’y a “évidemment pas eu de choix de réduction volontaire de budget ni de report de projet”.

Argent non utilisé

En réalité, l’argent pour réparer les petites routes est bien là. Il n’est juste pas utilisé. En 2020, par exemple, le budget mis à disposition de l’administration était de 110,99 millions d’euros. Sur cette enveloppe, seuls 78,759 millions ont été engagés pour les voies non structurantes, laissant 32,231 millions non dépensés.

Plus de 30 millions d’euros par an ne sont ainsi pas engagés dans la réhabilitation, la sécurisation et l’aménagement du réseau non structurant parce que le gouvernement wallon et ses administrations ne parviennent pas à mobiliser les forces humaines, techniques et matérielles nécessaires pour le faire.

Philippe Henry a lui même reconnu au parlement wallon qu’il était obligé de réduire son budget puisque ce dernier n’était pas employé. “Aucun budget complémentaire n’a été demandé lors de l’ajustement budgétaire, car les budgets prévus pour 2023 sont suffisants au regard des projets à engager cette année, puisqu’il s’agit du volume qu’il est possible de réaliser en termes de travaux et de disponibilité des entreprises.”

Budget adapté

C’est ce qui amène les Engagés à déterminer, en incluant l’indexation, que le sous-investissement dans les axes non structurants monte à près de 200 millions sur quatre ans.

Questionné à nouveau par nos soins, le cabinet nous répond : “Les chiffres montrent que le budget mis à disposition de l’administration a été adapté à sa capacité de réalisation qui varie entre 78,8 et 83,2 millions d’euros par an et ce dans un contexte budgétaire wallon très difficile. Le budget mis est disposition est selon le cas réorienté en cours d’année là où les besoins se font sentir sans que le ministre ait du arrêter ou ralentir de quelconques travaux.”