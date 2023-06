Don de sang des homosexuels : “La réduction du délai d’attente est une mesure insuffisante, la Vivaldi ne fait que maintenir les discriminations”

Cette différence de traitement par rapport aux autres hommes était jusqu’ici justifiée par un surrisque lié à la prévalence de contaminations au VIH chez les hommes homosexuels.

À lire aussi

Toutefois, les techniques de détection des maladies transmissibles ont aujourd’hui largement évolué et différentes instances européennes ont déjà dénoncé le côté non justifié de ces exclusions. D’ailleurs, en France, aux Pays-Bas, en Italie, en Grande-Bretagne ou encore en Espagne, les homosexuels ont accès au don du sang dans les mêmes conditions que les personnes hétérosexuelles.

guillement La Belgique se targue d’être progressiste mais on sent bien qu’il y a un malaise sur cette question"

En France, ce changement réalisé l’an dernier a été qualifié d’”évolution sociétale majeure” par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui a insisté sur le fait de supprimer toute discrimination.

À lire aussi

”On ne peut pas présenter cette loi comme un pas en avant”

Concrètement, le nouveau questionnaire, qui doit être rempli avant chaque don, concerne uniquement “les pratiques individuelles à risque” comme le multipartenariat ou la consommation de drogue.

Pour Sophie Rohonyi, députée Défi, qui compte interpeller ce mercredi Marie-Colline Leroy, Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité dans le cadre de sa déclaration de politique générale, c’est une véritable occasion manquée.

“On ne peut pas présenter ce changement comme une avancée majeure, fustige-t-elle. On ne peut pas atténuer une discrimination, soit on la supprime soit elle persiste. C’est la raison pour laquelle Défi avait déposé à l’époque un amendement pour la fin de cette abstinence sexuelle requise pour les hommes homosexuels, ce qui avait été rejeté par la Vivaldi. C’est d’ailleurs hypocrite de la part du gouvernement de critiquer les discriminations sur les réseaux sociaux tout n’en évoluant pas sur cette question. On ne peut pas présenter cette loi comme un pas en avant alors que c’est impossible à justifier et que cela ne tient pas compte des connaissances scientifiques”.

À lire aussi

Dans son dernier avis, le Conseil supérieur de la santé (CSS) a par ailleurs affirmé que le risque de transmission du virus du Sida (VIH) par transfusion sanguine a atteint en Belgique un niveau tellement bas qu’il ne semble plus légitime de justifier l’écartement des donneurs ayant des rapports sexuels entre hommes (HSH). Toutefois, près de la moitié des experts du CSS se sont opposés à une levée de ce critère d’ajournement temporaire. Des experts qui tiennent à rappeler que ce changement offre les mêmes conditions de don de sang pour tous, avec un délai minimal (d’attente/d’abstinence) de 4 mois après un comportement potentiellement à risques et non plus sur base de la seule orientation sexuelle.

La Belgique frappée par une pénurie de sang

“La Belgique se targue d’être progressiste mais on sent bien qu’il y a un malaise sur la question, souligne Sophie Rohonyi. Aujourd’hui, on a les preuves scientifiques pour dire que ce n’est pas parce qu’on est un homme homosexuel qu’on est plus porteur de MST. C’est très stigmatisant de les dépeindre comme menteurs ou irresponsables, quand bien même ils font des tests MST ou sont tout à fait responsables. On fait pourtant confiance aux hommes hétérosexuels dès lors qu’ils remplissent leurs questionnaires, c’est quelque chose d’insupportable. On exclut une partie de la population alors qu’une grande partie des donneurs est tout à fait viable, d’autant plus que le sang est toujours analysé avant une transfusion, ce qui aggrave également la pénurie en Belgique”.

À lire aussi

En effet, la pandémie a eu un impact sur les dons du sang et la tension est palpable entre le nombre de poches disponibles et les besoins en produits sanguins. La Croix-Rouge lance même un appel urgent au don de sang en ce mois de juin marqué par la Journée Mondiale du Donneur de Sang ce mercredi 14.

Et pour cause, les stocks de sang en O Négatif sont actuellement très critiques et les perspectives de stock pour la période de vacances d’été (non seulement en O Négatif mais aussi pour les autres groupes sanguins) sont loin de pouvoir répondre aux besoins des hôpitaux. Pour anticiper cette situation, le Service du Sang appelle dès maintenant les donneurs à se présenter afin de donner du sang.

“Nos stocks sont dans un état critique et de nombreux centres de transfusion ne peuvent pas répondre à l’ensemble des demandes. On risque donc de devoir postposer des interventions, on se demande dès lors pourquoi le gouvernement n’avance pas sur ce dossier. Compte tenu de la situation et de toutes ces raisons, on espère que la Vivaldi revienne à la raison”, conclut la députée Défi.