Inflation dans les supermarchés: "Il est grand temps que le gouvernement se rende compte qu'on est au niveau d'une crise à ce sujet"

Pour commencer, les invités et chroniqueurs de Maxime Binet se sont penchés sur la météo actuelle. Maintenant que l'été est réellement arrivé en Belgique, on se demande tous si la vague de chaleur qui a débuté ces derniers jours va durer. Pascal Mormal, météorologue de l'IRM, a confirmé qu'à priori, les températures élevées vont se maintenir jusqu'au week-end (avec 30 degrés annoncés dimanche). Il a ensuite donné des prévisions pour la semaine prochaine, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. "On est sur les bases d'un mois de juin proche des records [...] ce qui pourrait prédire d'un été exceptionnel", a-t-il ajouté avant d'expliquer ce qu'il entendait par là.

Le débat s'est ensuite orienté vers l'idée d'un "panier alimentaire anti-inflation". 75 enseignes en France ont instauré le gel des prix sur un certain nombre d'aliments de base (légumes et fruits de saison notamment), une initiative que Test-Achats souhaiterait voir se développer en Belgique aussi. Julie Frère, porte-parole de Test-Achats, a directement souligné "un manque de volonté politique de s'emparer de la question", alors que l'association estime l'inflation dans les supermarchés à 18% (par rapport à l'année dernière). "Le prix des spaghettis a augmenté de 70% en deux ans, pour vous donner un exemple concret", a-t-elle affirmé. Vincent Schmidt, journaliste consommation à la DH, a expliqué pourquoi il jugeait que ce "panier anti-inflation" n'était pas la meilleure idée, selon lui. Comme Julie Frère, l'avocat Dany Spreutels a pointé des blocages au gouvernement, qui touche de nombreux domaines, ce qui impacte les citoyens au quotidien. "Il est grand temps que le gouvernement se rende compte qu'on est au niveau d'une crise à ce sujet", s'est-il emporté.

Les détenus doivent-ils travailler pour payer leurs frais de détention? Cette idée avancée par le président du MR Georges-Louis Bouchez a animé le dernier débat de l'émission. Une proposition que l'avocate pénaliste Nathalie Gallant fustige. Pour Vincent Schmidt, sachant qu'un détenu coûte environ 5000 euros par mois, faire travailler les prisonniers pourrait en partie soulager ces frais, en plus de motiver les détenus à leur réinsertion en leur donnant un but dans la société. Pour Dany Spreutels, le problème de la proposition de Georges-Louis Bouchez est qu'elle n'est pas réalisable, "dans l'état actuel des prisons". "C'est comme si Monsieur Bouchez découvrait soudainement les problèmes de la prison de Mons, alors qu'il est Montois et avocat [...] C'est la pire des prisons, et il est absolument impossible d'en sortir en étant moins marqué qu'en y entrant", a-t-il attaqué. Des propos qui ont fait réagir les invités en plateau.