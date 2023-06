Le francophone Laurent Blondiau, jusqu’ici patron de la PJ de Mons-Tournai, désigné Directeur général de la police judiciaire ad interim

On sait déjà qu’Eric Snoeck, Directeur général de la police judiciaire, un des trois postes de direction fédérale sous le Commissariat général, a été désigné pour le remplacer ad interim.

Restait à savoir qui le remplacerait à la tête de la PJ…

La DH apprend que c’est Laurent Blondiau, 55 ans, qui a été désigné, ad interim, par la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. Celui-ci occupait jusqu’ici la fonction de patron de la PJ Mons-Tournai, poste qu’il occupait depuis un peu plus d’un an. Avant cela, depuis 2016, il était le patron de la police judiciaire du Brabant wallon. Par le passé, il a aussi œuvré au sein de la cellule Corpus, créée spécialement pour le dépeceur de Mons. C’est ce mardi que celui-ci a appris sa promotion.

Cette désignation a, à tout le moins, le mérite de rétablir la parité linguistique pour les quatre postes clés à la tête de la police fédérale (1+3). Sachant qu’il y a quelques mois, le néerlandophone Wald Thielmans a été désigné, lui aussi ad interim, il y a quelque mois, Directeur général de la police administrative (DGA). Et que Dominique Van Rykeghem, à la tête de la Direction générale des ressources humaines et de l’information (DGR), reste en place. Jusqu’ici, seul Eric Snoeck était francophone (liégeois). Avec Laurent Blondiau, ils seront cette fois deux, wallons en l’occurrence.

Notons encore que trois des quatre postes clés seront occupés par des “ad interim”. Seule Dominique Van Rykegem est nommée. Wald Thielmans a terminé premier de la sélection pour la DGA mais n’a pas encore été nommé. Et, à ce stade, aucune procédure de sélection n’a été lancée pour les fonctions de Commissaire général et Directeur général de la PJ. On ne sait toujours pas si la ministre compte les lancer afin qu’elles aboutissent avant les élections de 2024 ou s’il a été décidé d’attendre la constitution du futur gouvernement.