Le marquage fluorescent, la piste pour un éclairage des routes plus abordables: "Jusqu’à 10 fois moins cher"

Une innovation, en test à Lives-Sur-Meuse pourrait être pérennisée dans le futur : celle du marquage luminescent. Le concept : plutôt que d’apposer un marquage blanc classique, on met en place ce marquage d’un nouveau genre qui brille dans le noir.

À lire aussi

Un premier test avait déjà été réalisé en 2020. Et le but, cette fois, est de récolter les avis d'autres usagers. Avant une potentielle généralisation sur les Ravel, pistes cyclables et parfois des passages piétons, dans un premier temps. "Pas sur les routes car les phares des véhicules sont trop puissants. De plus actuellement, ces marquages luminescents sont verdâtres et le Code de la Route impose des marquages blancs", nous indique le SPW.

Un marquage 10 à 20 fois plus cher que le marquage blanc classique. Le SPW évoque un coût de 5.000 € par km pour le luminescent, contre seulement 300 € pour le marquage classique. "Par contre, installer un éclairage coûterait encore 10 fois plus cher. Cela permettrait donc d'offrir à moindre coût un guidage visuel aux usagers tout en évitant de devoir installer un éclairage public. Ou, s'il y en a un, de pouvoir l'éteindre afin de faire des économies et de diminuer la pollution lumineuse."