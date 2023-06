Les routes wallonnes dans un état "catastrophique": "Il manque 200 millions pour les réparer, c’est un cadavre pour la prochaine législature"

Si les autoroutes et grandes nationales gérées par la Sofico s’en sortent encore bien, notamment en raison d’un budget stable sur les dernières années, les routes du réseau non-structurant sont nettement moins bien loties. Et certaines souffrent de davantage de trous que le plus grêlé des gruyères français.

Des nids-de-poule ô combien dangereux pour la sécurité des usagers, motards et cyclistes en tête, qui ont aussi un impact important pour les automobilistes. Selon les chiffres dévoilés en début d'année, la Région wallonne et la Sofico ont déboursé 2,7 millions d'euros pour indemniser les dégâts causés par une route en mauvais état au sud du Pays. "L'état actuel des routes est revenu à un niveau catastrophique, peste le député wallon François Dequesnes (Les Engagés). J'en ai personnellement fait le constat dans la région du Centre mais c'est pareil partout, selon ce que me remontent mes collègues conseillers communaux. La cartographie de la situation n'est vraiment pas très bonne. Il y a vraiment des routes qui se détériorent au niveau du revêtement. Et avec les grosses chaleurs (NDLR : qui facilitent les soulèvements de chaussée), cela pourrait encore empirer. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire que le dernier hiver a été rigoureux."

Selon les Engagés, il ne faut pas aller chercher très loin pour comprendre pourquoi les routes du sud sont dans un état si "catastrophiques" : le budget annuel alloué à l'entretien et la réparation des routes serait insuffisant pour offrir un service de qualité aux usagers de la route.

En juillet 2020, le ministre de la Mobilité Philippe Henry dévoilait pourtant son nouveau plan Mobilité et Infrastructures pour tous (PMIPT), prévoyant deux milliards d'euros d'investissement entre 2020 et 2026. "Mais le plan a depuis été prolongé d'une année sans enveloppe supplémentaire, tempère François Desquesnes. On doit donc tenir un an de plus avec le même budget alors que celui-ci ne concerne pas que les routes puisqu'il reprend aussi les investissements dans les voies hydrauliques."

Les Engagés ont épluché le budget régional investi depuis le début de la législature. "Le dernier budget de Carlo Di Antonio (NDLR : prédécesseur CDH de Philippe Henry) tablait sur un montant de 122 millions à investir en 2019. Lors de sa première année, Henry n'a proposé un budget que de 75 millions. Ça peut arriver pour un nouveau ministre de sous-estimer les investissements à réaliser. Mais, normalement, il revoit ces investissements à la hausse l'année suivante. Or, les budgets du ministre Henry pour l'entretien et la réparation des routes étaient de 85 millions en 2021, 83 en 2022 et 82 en 2023. Quand le sous-investissement intervient quatre années de suite, ce n'est plus une erreur mais un choix politique. Ça témoigne de la volonté réelle de sous-investir dans nos routes."

Selon les Engagés, ce sous-investissement serait empiré par l'importante inflation connue en Belgique l'année dernière. "Pour 2023, Henry a prévu un budget 40 millions moins important que Di Antonio en 2019 alors même que l'inflation a considérablement fait grimper les coûts des matériaux. Si on avait maintenu un mécanisme d'investissement et d'entretien du réseau, il aurait en réalité fallu investir 147 millions en 2023, pas 82. A la grosse louche, on a sous-investi de 200 millions d'euros dans nos routes sur les quatre dernières années. Résultat, on observe une détérioration étonnante du réseau routier."

Or, précise François Desquesnes, il va bien falloir réparer ces routes un jour ou l'autre. "Et malheureusement, ce sous-investissement va se payer cash. Car réparer va coûter plus cher en raison de l'inflation. Mais ça va coûter plus cher aussi car l'usure des routes va s'accélérer. Les dégâts seront plus profonds que si on était intervenu pas tout de suite. C'est un cadavre que le gouvernement laissera pour la prochaine législature. Et pour les Wallons et Wallonnes qui paieront la facture finale."