Chaleur, sécheresse, records et réserves d’eau : ce qui nous attend cet été

L’été s’annonce (très) chaud

Nous voilà donc avec une première vague de chaleur alors qu’on est seulement à la mi-juin. Il ne s’agit pas de la plus précoce depuis le début des relevés, mais elle est longue pour cette période de l’année. “Il s’agit en effet de la quatrième vague de chaleur la plus précoce, mais sa durée commence à devenir intéressante puisqu’on va arriver à une douzaine de jours au moins, indique Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Heureusement, on n’a pas battu – cette fois – de record de température puisqu’on est encore loin des 39 à 40 degrés qu’on peut avoir en juillet ou en août.”

Pour la suite, les modèles évoquent toujours un été plus chaud que la moyenne. “On parle d’un ou deux degrés en plus que la moyenne, prévient-il. L’été s’annonce donc chaud, alors que le signal est neutre pour les précipitations. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle, mais le signal peut être trompeur, car l’un ou l’autre gros orage peut représenter des cumuls qui vont attendre les moyennes mensuelles, mais ce n’est pas cela qui va nourrir les sols.”

De son côté, la sécheresse est occupée à s’installer durablement sur la Belgique. “On arrive à 31 jours (chiffre arrêté à ce jeudi, NdlR) consécutifs sans pluie à Uccle depuis le 16 mai. Il s’agit déjà de la seconde période la plus longue depuis le début des relevés, derrière les 36 jours observés entre le 31 mars et le 5 mai 2007. On va sûrement approcher ce record, mais cela dépendra des orages qui pourraient éclater à partir de dimanche soir ou lundi. Pour la suite, le début de semaine pourrait être perturbé, mais cela ne devrait pas durer.”

L’approvisionnement en eau perturbé ?

Plus de 30 jours sans pluie, voilà qui a de quoi inquiéter les agriculteurs, mais pas seulement. Les sols sont déjà très asséchés en surface, et on craint déjà un problème d’approvisionnement en eau dans certaines zones du pays. “Les nappes phréatiques ont heureusement bénéficié des fortes pluies du printemps, mais il ne faut pas crier victoire trop vite, lance Pascal Mormal. Le problème, c’est que les pluies qui tombent durant l’été ne remplissent que très peu les sols puisque c’est la végétation qui prend une grosse partie de l’eau.”

Et si on ne parle pas (encore ?) de restrictions, la situation est surveillée de près. Un exemple avec l’inBW, l’intercommunale qui gère l’eau en Brabant wallon, qui demande déjà à la population de surveiller sa consommation. “Les installations de production d’eau potable sont très fortement sollicitées partout en Wallonie. Le week-end dernier, les pics de consommation observés ont atteint des niveaux records jamais enregistrés. L’actuel manque de précipitations n’a pas encore d’impact majeur sur nos réserves, mais afin de limiter au maximum les risques de pénurie, nous souhaitons toutefois insister, encore plus que d’habitude, auprès des habitants pour qu’ils veillent à une consommation raisonnée de l’eau de distribution. Limitez-vous aux usages essentiels et évitez notamment de laver votre véhicule, de nettoyer votre terrasse, de remplir votre piscine ou encore d’arroser votre pelouse à l’eau de distribution”, a annoncé l’inBW.

Kayak : 13 tronçons fermés

Cela devient une habitude chaque été, la pratique du kayak devient rapidement compliquée à certains endroits. Mais avant même le début des vacances scolaires, on compte déjà un certain nombre de tronçons fermés sur la carte interactive mise à jour quotidiennement par la Région wallonne. À l’heure actuelle, 13 tronçons sont déjà fermés. Un bon nombre d’entre eux le sont à la suite d’une réglementation annuelle, tandis que d’autres sont toujours trop dangereux suite aux inondations de juillet 2021. Une partie de l’Ourthe est déjà fermée pour cause de sécheresse tandis que la pratique du kayak est compliquée sur une partie de la Semois.

Il a… gelé en Belgique ce jeudi !

Incroyable, mais vrai, il a gelé en Belgique en pleine vague de chaleur. Pas à Uccle, au siège de l’IRM, mais à Butgenbach, non loin de la frontière allemande, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le mercure est en effet descendu à -0,4 degrés. En cause, un “trou de froid”. Quèsaco ? Il s’agit d’un endroit, souvent dans une vallée encaissée dans laquelle, sous certaines conditions météorologiques, l’air froid peut s’accumuler et les températures nocturnes baisser. Ce phénomène se forme en cas de vent faible et de ciel dégagé. C’est le cas de Butgenbach, connu pour être un des endroits les plus froids du pays. Au même moment, il y avait pourtant 10 degrés au Signal de Botrange, point culminant de la Belgique.