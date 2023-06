Coming out, rumeurs de "comportements inappropriés": Conner Rousseau fait parler de lui

À lire aussi

Apparemment détendu pendant cet entretien avec le journaliste Eric Goens qui a été filmé dans un cadre très zen (on aperçoit un poster de Nieuport derrière lui), le trentenaire affirme qu’il a voulu, pendant longtemps, suivre l’exemple du premier ministre néerlandais Mark Rutte dont on ignore s’il vit en couple.

Mais pourquoi Conner Rousseau fait-il état de son orientation sexuelle aujourd’hui, à un an des élections ? Lui-même reconnaît dans la vidéo qu’il aurait préféré en parler… après le scrutin. Mais il précise dans la foulée que les rumeurs concernant son orientation sexuelle devenaient trop insistantes. “Je sais bien ce que pensent les gens de moi sans qu’ils ne le disent”, affirme-t-il. “Adolescent, tout cela était un secret bien gardé”, reconnaît le patron de Vooruit qui poursuit : “Je jouais bien au tennis mais je n’étais pas bon en foot. En réalité, je voulais faire de la danse. Maman trouvait que c’était une bonne idée. Papa était déçu. À l’école, je me suis senti harcelé parfois, je me sentais seul. J’avais alors 14 ans. Un jour, certains ont pris des photos de moi sous la douche après une randonnée en moutain bike. Ces photos ont circulé à l’école. J’ai alors arrêté la danse.”

La VRT n’a pas pu l’interroger

Mais des journalistes font état d’autres rumeurs – tenaces mais non vérifiées – sur la vie privée du président de Vooruit. Des personnes ont affirmé s’être senties mal à l’aise en sa présence. On évoque des “comportements inappropriés”. Dans un premier cas, il est question d’un jeune homme de 17 ans qui aurait été en contact avec Conner Rousseau en Flandre occidentale. Mais le parquet a classé l’affaire sans suite. Un autre cas aurait été signalé en province d’Anvers. Il s’agirait, selon la VRT, d’une mère qui s’inquiétait de certains messages que Rousseau aurait envoyés à son fils de 17 ans. Des enquêtes fouillées, nous dit-on, sont en cours au sein de Het Laatste Nieuws, VTM et la VRT. Via Belga, Christine Mussche, l’avocate de Conner Rousseau a confirmé le classement sans suite par le Parquet de Flandre occidentale et ajouté qu’“une autre plainte aurait également été déposée à Anvers avec des allégations tout aussi fausses, mais nous n’en avons pas encore été formellement informés. Cela sent la chasse aux sorcières contre M. Rousseau”.

Relevons que la VRT a voulu interroger Conner Rousseau après la diffusion de la vidéo où il s’exprime sur son orientation sexuelle. Face au refus de l’homme politique, la chaîne a décidé de ne pas diffuser ces images qui avaient en outre été proposées au départ contre paiement.