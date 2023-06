En politique, les tenues décontractées n'ont pas droit de cité: "Si quelqu'un vient en tong et en short, je lui ferai la remarque"

À lire aussi

On se souvient de Vincent Decroly en 2002 sorti manu militari par les greffiers de la Chambre parce qu'il portait un singlet et une casquette. Le député Ecolo avait ramené cet accoutrement du sommet de Porto Alegre, mais cet ensemble portant un message militant avait déplu au président de la Chambre Herman De Croo (Open VLD).

En 2010, Kim Geybels (N-VA) était apparue au Sénat dans un short vert foncé avec un short, ce qui lui avait valu le commentaire "Trop sexy" d'un autre membre du parti et futur président de la Chambre Siegfried Bracke. En réaction, la député Gwendolyn Rutten (Open VLD) avait appelé ses collègues féminines à prêter serment en minijupe.

L'été passé, un travailleur de la RTBF a été refusé d'entrée au parlement wallon parce qu'il portait un short. Le preneur de son a alors troqué son short avec la jupe de sa collègue et les deux ont finalement pu entrer.

A la Chambre des représentants, le règlement ne précise pas quelle tenue doivent porter les députés ou les visiteurs. "Cela se fait sur base des règles de la décence", nous précise Michel Lecluyse, press officer. "Pour les visiteurs, un tri se fait à l'acceuil, mais de manière générale, les personnes qui viennent visiter le parlement ont un look plutôt sérieux." Pour la chaleur, pas d'inquiétude pour les députés. "Les bâtiments sont construits de telle façon qu'il ne fait jamais trop chaud."

Sérieux exigé

Au parlement wallon, les règles sont plus strictes pour les visiteurs. "Cela a été édicté avant mon arrivée", précise le président du parlement André Frédéric (PS), qui ne voit toutefois pas d'objection à laisser des adolescents venir en tenue légère lors d'une visite scolaire. "Les greffiers, qui sont amenés potentiellement à être sollicité pour des travaux parlementaires, ne peuvent pas se rendre en commission en short."

Le président, qui a passé 20 ans à la Chambre avant de revenir à la Wallonie, souligne toutefois que les moeurs ont évolué dans l'institutionnel belge. "Quand j'ai commencé, c'était cravate obligatoire et tailleur de rigueur pour les femmes. Avec le temps, ça a évolué. Il n'est aujourd'hui pas rare que les députés viennent sans cravate." Pour André Frédéric, ces questions relèvent de la subjectivité totale. "On ne va pas mettre dans le règlement qu'il faut des jupes de telles dimensions ou des décolletés de telles dimensions. Toutefois, si quelqu'un vient en tong et en short, je lui ferai la remarque."