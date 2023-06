Il faut qu’on parle : “Être mis sur écoute n’arrive pas au citoyen lambda”

Ce jeudi, Maxime Binet comptait avec lui Céline Aron, entrepreneuse, Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles, Thibaut Van Hoof, journaliste à la Dernière Heure/Les Sports, Sébastien de Jonge, directeur de l’asbl “sans collier”, Olivier Wéry, avocat et spécialiste en droit du travail et Axel Legay, spécialiste de la cybersécurité afin d’évoquer la protection des animaux, le cas de Samia, jugée trop timide et forcée à démissionner de Walibi, ainsi que d’un logiciel espion placé dans le téléphone de policiers et magistrats.