Laurent Blondiau, nouveau patron de la police judiciaire : “Le dépeceur de Mons et le drame de Strépy, deux dossiers qui m’ont humainement marqué”

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris votre désignation ?

“J’en ai été très heureux. Je ne vous cache pas que cela a été une surprise. J’étais très bien à Mons. Mais cette nouvelle mission est très belle. C’est un beau défi.”

Le terrain ne va-t-il pas vous manquer ?

“Pas nécessairement. À Mons-Tournai, j’occupais déjà une fonction plus stratégique. Mais il est vrai que ma nouvelle fonction le sera encore plus.”

Quelles seront vos priorités ?

“Je reprends en cours de route la fonction d’Eric Snoeck. Mes priorités seront celles de sa lettre de mission DGJ 3.0. (NdlR. Une nouvelle vision s’appuyant sur 5 piliers : l’enquête spécialisée, les techniques spécialisées, l’intelligence, la coordination et la stratégie). En matière de lutte contre la criminalité organisée, il faudra que nous obtenions des moyens sur mesure. Nous avons besoin de moyens techniques adaptés, de ressources humaines, de spécialistes. D’experts en criminalité financière et en blanchiment d’argent par exemple. Ce combat contre les organisations passe notamment par une lutte contre la cybercriminalité. Il nous faut des traqueurs de preuves. Le monde virtuel regorge d’innombrables traces de toute une série d’infractions. L’infiltration par la police de la messagerie cryptée Sky ECC (NdlR. ayant permis de nombreuses arrestations dans le milieu des trafiquants de drogues) est à ce titre un bon exemple. Il nous faut des moyens techniques adaptés à ce monde hyperconnecté.”

À lire aussi

Pour obtenir ces moyens, vous devrez dialoguer avec les responsables politiques. Vous sentez-vous suffisamment armé, sachant que vous êtes désigné “ad interim” ?

“Je suis en tout cas très motivé pour le faire. J’aurai tous les attributs d’un directeur nommé.”

Quand on parle de criminalité organisée en Belgique, parle-t-on aujourd’hui, prioritairement, de trafic de drogue ?

“C’est de fait un volet très important. Mais il n’est pas le seul. Il y a aussi la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic d’armes, les faits commis avec violence…”

guillement Le dossier du dépeceur de Mons était hors normes avec beaucoup d’informations à traiter. Il reste un goût d’inachevé puisqu’à ce stade, et le dossier est toujours ouvert, il n’a toujours pas été identifié. Nous avions pourtant une farouche volonté d’aboutir, pour les victimes et leur entourage.

En 1997, vous faisiez partie, en tant qu’inspecteur de la cellule Corpus, créée spécialement pour le dépeceur de Mons. Que gardez-vous de cette expérience ?

“C’était un dossier hors normes avec beaucoup d’informations à traiter. Il reste un goût d’inachevé puisqu’à ce stade, et le dossier est toujours ouvert, il n’a toujours pas été identifié. Nous avions pourtant une farouche volonté d’aboutir, pour les victimes et leur entourage. Le fait d’avoir été en contact avec ces familles aura été une des expériences qui m’auront humainement le plus marqué.”

D’autres affaires vous ont particulièrement touchées ?

“Le drame de Strépy. Notamment lors de la reconstitution. Là, aussi, le fait de rencontrer les familles et proches de victimes a été un moment particulièrement émouvant. Ce sont des dossiers qui vous font comprendre encore plus qu’il est important de développer des contacts avec les victimes.”

Pourquoi êtes-vous devenu policier ?

”Quand j’étais jeune, il n’y avait pas de policier dans ma famille mais bien dans mon entourage. Et, à force d’entendre des histoires de police, on se prend au jeu. La fonction policière m’a semblé vraiment attractive.”

Pourquoi la police judiciaire et pas la police locale, par exemple ?

“La fonction est attractive mais j’ai aussi fait de stages et pu découvrir d’autres domaines avec, aussi, énormément de richesses. Entre le judiciaire fédéral et la police locale, il est important de travailler ensemble, de façon intégrée. Les échanges ne sont bien évidemment pas parfaits mais beaucoup de choses, en matière de collaboration, se font bien. Il y a beaucoup de concertation.”

À lire aussi

Parlez-nous de votre personnalité. Quelle est votre force principale ?

“Je suis un rassembleur. La police judiciaire est un domaine extrêmement diversifié (NdlR. Elle est composée de 18 directions, 14 dans les arrondissements judiciaires et 4 directions centrales à Bruxelles). Il faut faciliter les liens. J’aime concilier.”

Peut-être trop gentil ?

“Je ne le crois pas. Je suis une force tranquille. Il n’est pas facile de me faire vaciller lorsque je suis certain d’avoir raison. J’ai déjà dû prendre des mesures fortes, où il fallait trancher. Mais je reste ouvert à la contradiction. Il y en a plus dans deux têtes que dans une.”