Le dress-code au travail s’adapte aux crises: "Avant c’était d’office chemise-cravate, aujourd’hui, le bermuda est toléré"

La tenue vestimentaire du travailleur n’est pas codifiée par une loi, mais elle peut être paramétrée dans le règlement de l’entreprise. “Des éléments, comme la sécurité des travailleurs, peuvent imposer de respecter une certaine tenue. Un élagueur qui manipule des tronçonneuses ne pourra par exemple pas venir en tong sur le chantier”, explique Amandine Boseret, juriste pour Acerta, une organisation spécialisée dans les questions de ressources humaines.

”Il y a des principes généraux d’exécution de bonne foi d’un contrat de travail”, poursuit Amandine Boseret. “Il faut effectuer ses tâches de manière diligente et respecter la réputation de l’employeur. Un banquier qui va voir un gros client ne pourra pas venir en maillot de bain.”

Mais lorsque la sécurité, l’hygiène ou la représentation de l’entreprise ne sont pas en jeu, le recours au costard-cravate ou au tailleur ne sont pas forcément de mise. “On observe un changement de mentalité depuis quelques années”, reconnaît la spécialiste du bien-être au travail. En 2023, il n’est plus rare de voir des travailleurs sapés comme de discrets touristes. Bermudas, sandales, flip-flop, pantacourts ont remplacé les lourds costumes.

”Avant, dans les bureaux c’était d’office chemise-cravate. Les shorts étaient totalement bannis. Aujourd’hui, le bermuda n’est plus vraiment refusé car il n’est plus vraiment associé aux vacances.”

Plusieurs facteurs expliquent ce changement. Il y a d’abord l’influence du télétravail qui s’est généralisé durant la crise sanitaire et a déformalisé les apparences. Le casual est devenu la norme. Porter un jogging ne choque plus. “Maintenant, très peu sont les secteurs où la cravate est obligatoire. Le covid a introduit cette notion de vêtement décontracté.”

La crise énergétique a rendu les employeurs plus tolérants à l’égard des employés qui viennent en tenue adaptée aux températures, qu’elles tendent vers le glacé ou vers l’étouffant. “On observe que les différences de température entre l’extérieur et l’intérieur des bâtiments sont moins élevées. Pour des questions économiques, les entreprises mettent la climatisation moins forte.”

Enfin, le dérèglement climatique est également pris en compte dans l’équation. Certaines entreprises, qui tablent sur des périodes de fortes chaleurs chaque fois plus longues et récurrentes, sont aussi plus ouvertes sur la question.

Un vêtement ne semble toutefois pas passer la ligne de la tolérance : le marcel pour homme.