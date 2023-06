Les trois jours d’absence sans certificat de Frank Vandenbroucke sont loin de convaincre tout le monde : “C’est la porte ouverte aux abus”

À lire aussi

Cette mesure visait à soulager les médecins généralistes confrontés à des travailleurs les consultant davantage pour obtenir un certificat médical que pour des soins.

Aujourd'hui, le ministre fédéral de la Santé Franck Vandenbroucke souhaite aller un pas plus loin.

"Je suis favorable à l'abolition structurelle de certificats médicaux de courte durée (jusqu'à trois jours) bien entendu avec une évaluation appropriée", pouvait-on lire dans la Libre Belgique ce jeudi.

Selon lui, la décision d'interdire aux grandes entreprises de demander un certificat médical pour un jour de maladie est insuffisante.

"Les médecins généralistes relèvent que la plupart des personnes ne guérissent pas d'un virus en un jour et doivent de ce fait encore se rendre chez leur médecin généraliste pour obtenir un certificat médical. Le temps qu'un généraliste consacre à cela pourrait être utilisé à meilleur escient par exemple pour les personnes souffrant de graves problèmes de santé qui ont besoin d'un suivi approprié dès le premier jour", argumente-t-il.

Le ministre de la Santé préconise la mise en place d'un outil numérique d'autoévaluation et d'attestation jusqu'à trois jours. Les travailleurs qui ne se sentent pas bien pourraient compléter un questionnaire médical numérique, leur indiquant s'ils doivent ou non rester chez eux, s'ils peuvent travailler à domicile et s'il leur est recommandé de consulter un médecin.

En fonction des résultats du questionnaire, un certificat médical de courte durée pourrait être généré automatiquement.

Une proposition jugée "inacceptable" par les entreprises

Les représentants des chefs d'entreprise s'opposent fortement à ce projet. "Pour nous, c'est inacceptable. Le système actuel, qui permet aux salariés de prendre trois fois un jour par an sans certificat est déjà très limite mais aller jusqu'à trois fois trois jours, c'est juste inacceptable. Pour une PME, les absences que ça risquerait d'engendrer seraient impossibles à compenser. Nous estimons que ce serait une porte ouverte à tous les abus", déplore Olivier Maüen, chargé de communication pour le Syndicat neutre pour indépendants (SNI).

"On peut décharger les médecins généralistes autrement. En allégeant leurs tâches administratives par exemple. De nombreux médecins sont eux-mêmes indépendants et ont bien assez de boulot avec la paperasse", poursuit Olivier Maüen.

"On peut comprendre qu'une telle mesure permettrait de désengorger les salles d'attente mais certaines personnes l'interprèteront y verront juste la possibilité de prendre 9 jours de congé par an gratuitement. Ce n'est pas le cas de tous les salariés bien entendu mais il y a toujours des travailleurs qui sont moins impliqués et motivés que d'autres et n'hésiteront pas à en profiter", abonde Dominique Van De Sype, secrétaire général de la confédération intersectorielle des employeurs du secteur à profit social (Unipso).

L'Association belge des syndicats médicaux (Absym) ne se montre pas plus favorable. "L'auto-diagnostic peut poser problème. Si une personne a un peu de fièvre et reste chez elle un jour avant de consulter un médecin, il n'y a pas vraiment de problème. Mais si elle attend trois ou quatre jours et qu'elle est en train de faire une infection à streptocoques, les conséquences peuvent être graves. Ce n'est pas avec ce genre de mesure qu'on va soulager les médecins. Au contraire, ça va leur compliquer la vie", juge Luc Herry, président de la section wallonne de l'association.