Le vent faible à parfois modéré d'est s'orientera vers le nord à nord-est. En bord de mer, il sera modéré de nord-est. Jeudi soir, les cumulus disparaîtront au profit d'une nuit étoilée. Les minima varieront entre 8 et 13°C en Ardenne et de 12 à 16°C ailleurs. Les prochains jours continueront à être marqués par un temps estival, ensoleillé et chaud. Toutefois, la semaine prochaine s'annonce plus instable avec un risque d'averses orageuses.

