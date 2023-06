Samia, forcée à démissionner de son job étudiant chez Walibi car “pas assez souriante” : “C’est dégueulasse de traiter les étudiants de la sorte”

Mais cinq jours après avoir commencé, Sonia a été convoquée dans un bureau avec trois responsables. “Ce jour-là, j’avais terminé ma journée à 16h après avoir réalisé une enquête de satisfaction auprès des visiteurs. Lorsque j’ai rendu ma tablette, on m’a indiqué que je devais me rendre au bureau opérationnel où les responsables voulaient me voir. J’attends 20 minutes et en entrant dans le bureau, je sens directement que l’ambiance est pesante. Je connaissais deux des trois personnes mais ils ne parlaient pas et semblaient mal à l’aise. Seul un homme, que je n’avais jamais vu, a pris la parole tout le long. J’avais un mauvais pressentiment et je ne voyais pas ce que j’avais fait de mal”, poursuit Samia.

"De manière sournoise et intimidante, il n’arrêtait pas de me dire qu’ils avaient l’impression que je n’aimais pas mon travail, que je n’avais pas envie d’être là, que je n’étais pas assez souriante."

Ses craintes se sont révélées exactes puisque directement, le responsable lui indique qu’ils aimeraient qu’elle démissionne sur-le-champ. “Il n’a pris aucune pincette. De manière sournoise et intimidante, il n’arrêtait pas de me dire qu’ils avaient l’impression que je n’aimais pas mon travail, que je n’avais pas envie d’être là, que je n’étais pas assez souriante. J’ai expliqué que c'était faux, que j’avais pourtant déjà travaillé en tant qu’étudiante dans d’autres jobs à l’accueil, que je n’avais jamais commis d’erreurs et contrairement à ce qu’il voulait me faire dire, j’étais très enthousiaste de travailler à Walibi, je m'entendais bien avec les autres étudiants", ajoute Samia. “J'ai demandé pourquoi ils ne me renvoyaient pas et il m’a rétorqué qu’alors, je devrais prester un préavis d’une semaine que je pourrais plutôt mettre à profit pour trouver un autre job d’étudiant.”

Choquée et en pleurs, la jeune fille se résout à prendre le bic et à signer sa lettre de démission. “Je n’avais plus les mots et je me suis exécutée. Cette situation était oppressante. Pendant que je signais, les trois me regardaient sans expression ni empathie. J’ai acheté un abonnement de train d’un mois, je partais à 6h tous les matins pour arriver à l’heure au boulot. Je n’ai commis aucune erreur. Je trouve cela dégueulasse de traiter les étudiants de la sorte d’autant que maintenant, je me retrouve sans job d’étudiant pour cet été”, fustige-t-elle.

Selon elle, les véritables raisons de cette demande de licenciement sont ailleurs. “Lors du briefing du matin, ils nous ont fait comprendre qu’on ne devait pas s’attendre à être prolongés durant l’été car le nombre de visiteurs était trop faible. Il y a des jours où on n’avait strictement rien à faire. Dans le même temps, certains employés fixes étaient en négatif dans leur balance et devaient rattraper leurs heures. Je pense que c’est la raison pour laquelle ils m’ont incitée à partir, d’autant que j’étais une des dernières à être arrivée”, conclut-elle.

La réaction de Walibi

Contacté, le porte-parole de Walibi dément le fait qu’elle a été forcée à démissionner. “Il s’agit d’une saisonnière qui est passée par trois départements chez nous”, explique Guillaume Morghen. “Renseignements pris, il s’avère qu’elle était relativement timide et taiseuse avec les visiteurs. Après avoir discuté avec elle, elle a elle-même décidé de rompre le contrat. C’est un cas parmi d’autres qui peut arriver. On brasse de 600 à 1000 saisonniers par an et ce sont des situations qui peuvent arriver. Mais j’insiste sur le fait qu’on ne pousse jamais les saisonniers et employés à démissionner.”