Venir en short au boulot, ce n'est plus un tabou pour de nombreuses entreprises publiques belges: "Tant qu'on ne vient pas en maillot de bain..."

Plusieurs entreprises ont décidé d’introduire le short dans leur uniforme. Pour certaines chaînes privées, comme Decathlon, avoir les guibolles apparentes n’est pas un frein à la vente de matériel de randonnées. À l’inverse, ça témoigne d’une certaine cohérence sur le plan du message signifié. Dans le public, c’est l’aspect pratique qui est venu au secours des travailleurs.

En 2019, la Stib a ainsi introduit le bermuda et la jupe dans l’appareil vestimentaire de ses chauffeurs et chauffeuses… suite à l’insistance de ces derniers. Cette introduction s’est d’abord faite de façon exceptionnelle puis elle a été adoptée définitivement en 2020. “Dorénavant, tous ceux qui sont en contact avec le public peuvent porter cet uniforme dessiné par Olivier Strelli spécialement pour cette occasion”, nous répond Guy Sablon, porte-parole de la société des transports bruxellois. À la Stib, le costume doit être porté au guichet, à la conduite des véhicules ou au contrôle des passagers. Le marcel et les slashs ne sont pas autorisés.

Au SPF Emploi, qui intègre plus d’un millier d’employés, aucun règlement ne conditionne l’apparence des travailleurs. “En principe, rien n’interdit de venir en short. Il ne faut quand même pas venir en maillot de bain”, précise Anne-Cécile Wagner, porte-parole du service fédéral. Un code vestimentaire est toutefois imposé pour des questions de sécurité ou d’hygiène. Sur un chantier, un inspecteur du travail devra porter des chaussures de sécurité et un casque. Dans un laboratoire, il devra porter des vêtements de protection. “Mais au bureau, certains viennent en tong et en short. On est assez cool, au SPF Emploi.”

Au SPF Finances, le règlement distingue les situations où le travailleur est en contact avec le public de celles en coulisses. “Il n’existe pas de réglementation spécifique aux tenues, mis à part un arrêté royal sur l’uniforme pour les douaniers”, nous informe Florence Angelici, porte-parole. “Pour le reste des agents, un chef de service pourrait se baser sur l’article 7 du Statut Camu qui comprend le principe de dignité pour éventuellement refuser certaines tenues. Bien entendu, identifier ce qui est digne ou pas est très subjectif…”