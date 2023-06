Gilkinet veut une interdiction totale des vols intérieurs en Belgique: "Une absurdité écologique, mais aussi un non-sens économique"

Ainsi, en 2022, pas moins de 402 mouvements entre les aéroports de Bruxelles et de Liège (soit 85 km) ont été enregistrés, 273 entre Bruxelles et Charleroi (55 km), et 242 entre Bruxelles et Anvers (40 km). Le nombre de vols de ce type sont en augmentation, passant de 1.713 en 2019 à 1.822 en 2022.

"Il est d'autant plus pertinent d'interdire ces sauts de puce qu'ils sont majoritairement le fait de jets privés, dont on voit d'ailleurs la part augmenter : ils représentaient 71% des vols intra-belges en 2022, contre 55% en 2019", ajoute le ministre.

Le projet prévoit quelques exceptions, pour les missions d'urgence et de recherche ou encore en cas de conditions météorologiques exceptionnelles.