La ville de Bruxelles renomme une rue en hommage à une victime de féminicide

À lire aussi

Eunice Osayande était une jeune femme nigériane qui, n’ayant d’autre choix pour rembourser une dette de 45 000 euros, a été forcée à se prostituer par un groupe de passeurs qui lui avait permis de rejoindre Bruxelles. Mais dans la nuit du 4 au 5 juin 2018, Eunice s’est fait violemment attaquer par un client mécontent. Celui-ci lui a asséné 17 coups de couteau, ne laissant aucune chance à la jeune femme. Le meurtrier, un homme de 17 ans, a été condamné à 25 ans de prison en janvier 2022.

Eunice Osayande, travailleuse du sexe assassinée à Schaerbeek en juin 2018, a désormais une rue à son nom à Bruxelles. ©D. R.

Cette nouvelle dénomination vise donc à faire réfléchir sur les violences physiques et sexuelles contre les femmes. “Chez les travailleurs du sexe, ce pourcentage est beaucoup plus élevé. La lutte pour faire baisser ces chiffres hallucinants mérite plus d’attention et d’urgence. Et c’est précisément la raison pour laquelle Eunice Osayande obtient une rue aujourd’hui”, explique les échevines de l’urbanisme Ans Persoons et de l’Égalité des chances Lydia Ngoi Mutyebele auprès de 7sur7.

À lire aussi

Ans Persoons explique la volonté de la ville de mettre en lumière d’avantage de femmes “ordinaires”. “Dans notre politique de féminisation des noms de rues, on s’est posé cette question : faut-il toujours des femmes qui ont excellé ?', déclare-t-elle à l’Avenir. Avec cette nouvelle attribution, l’échevine souhaite “rappeler les luttes féministes, le combat contre la traite des êtres humains et les droits de toutes les femmes, peu importe leur niveau social”.