“L'école faillit à son rôle”: L'apprentissage de la natation, pourtant obligatoire, est de moins en moins assuré dans nos établissements scolaires

Alors que des températures quasi caniculaires touchent notre pays depuis quelques jours et qu’elles resteront bien présentes au moins jusqu’à la fin du week-end, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir et fuir la chaleur : les parcs ombragés ou avec jets d’eau sont pris d’assaut, les guinguettes sont plus bondées que jamais, les glaciers et bars à cocktails font leur meilleure recette de l’année.