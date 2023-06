Médecin attaqué avec une paire de ciseaux, cellules incendiées : les ailes psychiatriques des prisons sous pression

Dernier fait en date, une violente agression impliquant un détenu interné a eu lieu mardi après-midi à la prison de Merksplas, dans la province d’Anvers. Le prisonnier a attaqué le médecin de l’établissement avec une paire de ciseaux, après une consultation. La victime, qui a été légèrement blessée, a reçu les premiers soins sur place. D’autres membres du personnel ont rapidement pu maîtriser l’agresseur. L’interné en question a été placé dans une cellule de sécurité, a indiqué l’administration pénitentiaire.

Cet incident est loin d’être isolé puisque dimanche dernier, toujours à Merksplas, un détenu interné a bouté le feu à sa cellule. L’homme a pu être sorti de sa cellule à temps par le personnel, mais a été blessé. L’interné blessé et plusieurs membres du personnel ayant inhalé trop de fumée ont dû se rendre à l’hôpital. L’étage frappé par l’incendie a été évacué dans un premier temps, mais les internés, dont le responsable de l’incident, ont rapidement pu réintégrer leurs cellules.

Suite à cet incendie, le personnel et les syndicats ont mené une nouvelle grève de 24 heures, la 19e depuis 2022, à la prison de Merksplas, précisément pour dénoncer de nombreux incidents impliquant des internés. Ceux-ci doivent être placés dans un centre de psychiatrie légale, mais la capacité d’accueil y est insuffisante. Ils sont alors envoyés à Merksplas, faute de place.

De plus, le personnel estime ne pas être suffisamment soutenu par sa direction. “Une fois de plus, c’est le personnel qui en paie les frais”, a réagi le représentant syndical Hans Tielens (ACV-CSC). “Les agressions contre le personnel ne cessent d’augmenter. Une fois de plus, il s’agit d’une agression dans le fameux service où sont placés les internés les plus gênants de Merksplas.”

Le phénomène est présent dans toutes les ailes psychiatriques, dont celle de Saint-Gilles où, selon nos informations, des cellules ont également été incendiées cette semaine.

La situation continue de se dégrader et ce malgré que la Belgique a déjà été condamnée plus de 30 fois par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir infligé aux personnes internées un traitement dégradant du fait de leur maintien en détention sans aucun soin adapté pendant de très longues périodes dans les annexes psychiatriques des prisons.

Trois nouveaux centres de psychiatrie légale verront le jour en 2027

Afin d’améliorer la situation, trois nouveaux centres de psychiatrie légale verront le jour en 2027, permettant la création de plus de 600 places afin de désengorger les prisons. En attendant, les sections psychiatriques de Namur et de Turnhout seront étendues. “En outre, une section de défense sociale supplémentaire sera créée à Gand. À la prison de Haren, ouverte récemment, une section psychiatrique pour les femmes a déjà été mise en service. Une section psychiatrique pour les hommes et un centre d’observation clinique sécurisé verront prochainement le jour”, conclut le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.