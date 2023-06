Mêler l’intime et la politique : “J’ai l’impression que c’est surtout un problème pour Conner Rousseau”

Bien que l’été soit attendu par tous avec impatience, celui-ci est aussi associé à la saison des noyades. Dès lors faut-il renforcer les cours de natation pour les enfants ? Pour Valérie Sohie, associate director chez Hill&Knowlton, ça n’est pas le rôle des écoles d’apprendre à nager aux enfants, cette responsabilité incombe aux parents. “Le plus important est de protéger nos enfants et nos familles”, déclare-t-elle. À cela, Jean-Marc Gheraille, rédacteur en chef de la DH/Les Sports, rappelle que les cours de natation privés représentent un coût pour les parents : “La facture peut monter et quand on a plusieurs enfants c’est compliqué.”