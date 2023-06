Vendredi soir et la nuit prochaine, le ciel sera bien dégagé. Après minuit, des nuages d'altitude deviendront plus nombreux depuis l'ouest. Les minima oscilleront entre 9°C en Hautes Fagnes et 14°C en plaine. Dans les grandes villes, les minima seront compris entre 16 et 18°C.

Le week-end s'annonce chaud et sec. Les maxima varieront entre 22 et 29°C samedi et entre 23 et 31°C dimanche. Une zone d'averses et d'orages devrait traverser nos régions depuis la France dimanche soir.