Réforme fiscale : la foire d’empoigne va commencer, “on risque de ne pas arriver à un résultat important”

Quels bénéficiaires ?

Si le CD&V assure que “les discussions porteront exclusivement sur le projet de réforme déposée en mars” par Vincent Van Peteghem, le MR veut élargir. Bien élargir. Les libéraux n’imaginent pas une réforme fiscale sans qu’on touche à l’emploi, l’un étant lié à l’autre. Un taux d’activité plus élevé passerait alors notamment par des mesures plus coercitives concernant la remise à l’emploi ou les allocations des chômeurs récalcitrants.

Pour le PS, c’est “non”. Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier socialiste, ne veut pas d’une réforme sur le dos des plus fragiles, a-t-il dit à nos confrères du Soir ce vendredi. Et encore moins d’une réforme du marché du travail. On parlera donc fiscalité, baisse des charges, et pas forcément via l’exonération de la quotité exonérée d’impôt comme le souhaite le ministre des Finances. Autre foire d’empoignes à venir.

Pour rappel, la proposition de Vincent Van Peteghem repose essentiellement sur le relèvement de la quotité exonérée d’impôt de 10 160 à 13 500 euros (pour l’exercice d’imposition 2024) et l’élargissement de la tranche d’imposition de 45 % (d’un revenu net imposable de 46 440 euros à un revenu net imposable de 60 000 euros), au détriment de celle de 50 %. Et là, ça coince aussi ! En jeu ici : les bénéficiaires de la baisse des charges sur le travail. Le PS veut qu’elle profite aux bas salaires surtout. Ecolo aussi : “La priorité est d’augmenter le revenu net des travailleurs à bas et moyens revenus, dans un cadre budgétairement neutre”, nous redit le Vice-premier Georges Gilkinet.

À lire aussi

Les libéraux, eux, veulent réduire les pièges à l’emploi, et s’assurer que la réforme puisse tout de même profiter à tous, étant entendu que la pression fiscale est très – trop – importante pour tous. L’Open VLD est moins catégorique. Le Premier ministre, dans le cadre d’une interview à nos confrères de la RTBF, avait aussi affirmé que la réforme devait profiter aux bas et moyens salaires. Bref, le point clé de ces discussions, qui commenceront ce vendredi après-midi, et se poursuivront tout le week-end, ne seront pas simples, d’autant que le mécanisme imaginé est lui aussi sujet à discussion.

La quotité exonérée d’impôt remise en question

La quotité exonérée d’impôt, portée aux nues par le CD&V et le MR, ne rentre plus dans les bonnes grâces de l’aile gauche du gouvernement. Ecolo le martèle depuis belle lurette, et plaide pour le crédit d’impôt plutôt que pour la quotité exonérée. En clair, le montant du crédit d’impôt serait dégressif : plus on gagne, moins on en bénéficie. Ecolo ne veut-il pas entendre parler d’emploi comme le PS ? “Ça, on verra”, dit Georges Gilkinet. Lequel entend favoriser, outre des mesures permettant d’accélérer la transition écologique (suppression du diesel professionnel, tva réduite pour les pompes à chaleur, électrification des camionnettes…), aussi des mesures favorisant… l’emploi et la compétitivité. Le PS, via Pierre-Yves Dermagne, évoque lui aussi le crédit d’impôt et.. le bonus à l’emploi, un mécanisme existant qui permet déjà de réduire les cotisations sociales des revenus plus modestes.

Sur la TVA aussi, ça coince…

Autre pomme de discorde : la TVA. Le ministre des Finances entend réformer ce pan important de la fiscalité. Là aussi, le PS voit rouge. Ecolo aussi. Enfin, plutôt “vert” – entendez une TVA qui “favorise les choix écologiques, sans hausse sur les produits de première nécessité”. Pour rappel, les taux réduits de 6 % et 12 % disparaîtraient au profit d’un taux réduit unique de 9 %. Un taux de 0 % serait toutefois appliqué pour les légumes et les fruits, les médicaments, les couches et les produits pour la protection de l’hygiène intime et les transports en commun. La TVA à 6 % serait maintenue pour le gaz naturel et l’électricité ainsi que pour l’eau de distribution et le chauffage domestique. Le taux normal resterait, lui, à 21 %. Voilà pour le plan. Que chaque parti compte amender, en fonction de ses sensibilités…

Enfin, il faut aussi signaler un gros point de discussion concernant l’impact de cette réforme – dont le coût est estimé en l’état du projet du ministre des Finances de 5,6 milliards – sur les entités fédérées. En théorie, les Régions, qui se sont déjà insurgées, devraient prendre un bon milliard de ce montant à leur compte. Ce sujet fera aussi l’objet d’âpres négociations. “Bref, on risque de ne pas arriver à un résultat important, si résultat il y a. D’autant que la compétitivité des entreprises est un autre enjeu qu’on ne pourra pas passer sous silence”, lâche une source gouvernementale.

Vous le sentez venir, l’accord minimaliste où le gros des sujets qui fâchent auront été évacués ?