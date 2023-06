Des "listes noires" partagées entre les centres récréatifs pour bannir les casseurs: “Pas question de les laisser gâcher une journée de détente”

À lire aussi

Les sauveteurs étaient débordés et ne savaient plus où donner de la tête, et les visiteurs ne se sentaient pas non plus en sécurité. “Nous ne pouvons pas tolérer pareille situation. Une visite dans notre beau parc de Kapermolen doit être une journée de plaisir et de détente. Nous ne laisserons pas ces journées gâchées par quelques personnes qui ne sont plus les bienvenues”, ajoute-t-il.

Dans certains domaines payants, un système de contrôle de carte d’identité est mis en place avec un signal vert ou rouge qui s’affiche sur la borne. C’est notamment le cas au domaine de Huizingen, en périphérie bruxelloise, l’un des pionniers dans les dispositifs de sécurité suite à des incidents survenus il y a dix ans. “Nous avons la présence d’agents de gardiennage pour veiller à ce que tout se passe bien, et la police est également présente préventivement”, explique une responsable du domaine de 100 hectares.

Un partage d’informations est également organisé entre différents domaines d’une même province. “Les informations concernant les personnes indésirables ne peuvent être échangées qu’entre les domaines provinciaux d’une même province, car ils sont dotés de la même personnalité juridique. Par contre, aucune information ne peut être échangée avec, par exemple, De Blaarmeersen (domaine récréatif de la ville de Gand) ou avec des domaines d’autres provinces”, précise An Vervliet (N-VA), membre de l’exécutif provincial des zones de loisirs.

Des discussions sont toutefois en cours au niveau politique pour créer un cadre légal permettant un échange d’information plus global afin de bannir purement et simplement les fauteurs de troubles de l’ensemble des domaines récréatifs.

"Nous comptons sur le civisme des visiteurs"

Cet échange d’information n’est toutefois pas toujours faisable. Du côté des Lacs de l’Eau d’heure, les contrôles ne sont pas possibles de par le site qui n’est pas clôturé. Les responsables n’ont pas le pouvoir de verbaliser. “Seule la police peut procéder à des contrôles d’identité et à la verbalisation. Nous comptons dès lors sur le civisme des visiteurs. Il est par exemple interdit de faire des barbecues ou de jeter ses mégots par terre. Nous n’avons pas le pouvoir de faire la répression par rapport à ça donc on compte sur le bon sens des visiteurs”, conclut Philippe Fourmeau, porte-parole de l’ASBL Les Lacs de l’Eau d’Heure.