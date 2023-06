Sylvie Lausberg, militante féministe : "Dire que tous les hommes sont des agresseurs est faux et totalitaire"

“Refuser que les hommes se battent à nos côtés est une erreur. Les hommes féministes sont nos plus grands alliés et dire qu’ils n’ont pas voix au chapitre parce qu’ils sont des hommes, ça ne va pas. C’est reproduire un mécanisme d’exclusion à partir de la différence sexuelle et ce n'est pas cela être féministe. Ce n’est pas cela une société égalitaire."

Vous comprenez ces hommes qui disent qu'ils n'osent plus draguer?

“Ce sentiment qu’ont beaucoup d’hommes de ne plus pouvoir draguer est en sentiment réel qu’il ne faut pas minimiser. Ce sont des vécus personnels qui s’expriment. La solution ne se trouve pas dans des accusations générales mais dans l'amélioration des rapports entre les personnes sur base de la reconnaissance de la structure sexiste de la société. Affirmer que tous les hommes sont des agresseurs, est non seulement faux, mais je trouve que c’est totalitaire.”

Le grand entretien de Sylvie Lausberg ©Bernard Demoulin

Beaucoup de féministes ont jugé que le traitement réservé à Amber Heard dans le cadre de sa séparation avec Johnny Depp était sexiste. Et vous?

“Ce qui m’a surtout frappée dans cette affaire, c’est que tous les stéréotypes sexistes sont présents. Ce qu’on reproche à cette fille, en résumé, c’est d’être une manipulatrice hystérique. En fait derrière tout ça, il y a des faits et des disputes sur fond d’argent et de célébrité. Le fait de dire lui a raison ou elle a raison n’a pas tellement d’importance. On n’en sait rien finalement. Mais il y a un documentaire qui montre bien que Johnny Depp, consciemment ou pas, volontairement ou pas a été aidé par des masculinistes. Je me suis demandée à un moment mais qu’est-ce qui se passe avec cette Amber Heard? On était bombardé de messages qui l'accusaient de tous les maux sur les réseaux sociaux et dans la presse. En fait, pour moi ça montre juste que médiatiquement parlant, il y a eu une offensive pour faire basculer l’opinion publique et, à l'arrivée, elle, contrairement à Johnny Depp ne pourra peut-être jamais retravailler dans le cinéma...”