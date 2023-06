Sylvie Lausberg : “Quand Bart de Wever dit que les femmes et les hommes sont biologiquement programmés pour être différents, c’est très grave”

Qu’est-ce qui vous a amenée à vous engager pour la cause des femmes ?

“Je suis née en 1961, à une période où les femmes ont commencé à pouvoir décider de toute une série de choses. Dans les années 60/70, l’idée que les femmes allaient toujours gagner plus de place dans la société était très forte. On avait l’impression que ça allait être exponentiel, mais dans ma vie personnelle, je me suis vite rendu compte que les femmes faisaient toujours face à de nombreux obstacles. Mon engagement est parti de cette observation.”

Quel genre d’obstacle avez-vous rencontré personnellement ?

“Au début de ma carrière, j’ai travaillé à la RTBF. Quand j’ai eu mon premier enfant, on m’a changée de service et quand mon deuxième enfant est né, on m’a dit “tu fais du secrétariat ou tu t’en vas”. Je suis partie, alors que j’adorais mon métier et que mes feuilletons radio avaient du succès.”

Le grand entretien de Sylvie Lausberg ©Bernard Demoulin

C’est quoi être féministe pour vous ?

“Être féministe, c’est vouloir mettre fin à cette société inégalitaire sur base de l’anatomie. Notre société est inégalitaire à plein d’autres égards bien entendu, mais la première injustice, c’est celle-là : infériorisée parce que fille. Ensuite, dans la vie d’une femme, la naissance du premier enfant est toujours un point de bascule, sur le plan professionnel et financier, cela peut avoir des conséquences dramatiques. Si les femmes ne faisaient pas d’enfants, il n’y aurait pas d’humanité et pourtant, on continue à les discriminer pour cette raison. L’égalité salariale n’est toujours pas une réalité en Belgique et puis quand les femmes ont des enfants, soit elles réduisent leur temps de travail ou prennent un travail qui correspond mieux au rythme des enfants, mais alors elles perdent de l’argent et ont une pension amoindrie. Et en cas de séparation, les femmes mettent des années pour tenter de retrouver leur niveau de vie d’avant alors que pour les hommes ça va très vite : ils le récupèrent en deux ou trois ans.”

Comment se situe la Belgique sur ces questions ?

“Il y a encore une volonté de défendre un modèle égalitaire, mais ce projet de société est de plus en plus contesté, par l’extrême droite, mais pas seulement. Quand on entend Bart de Wever qui dit que les femmes et les hommes sont biologiquement programmés différemment ce qui justifierait l’inégalité professionnelle, c’est de l’essentialisme par excellence ! Et ça ne fait même pas débat ! C’est très grave parce que ça montre que les forces inégalitaires sont très influentes et que ça commence à percoler partout. Autre exemple : l’interruption volontaire de grossesse qui a fait l’objet d’un chantage au gouvernement alors que les experts ont fait un boulot énorme pour arriver à la conclusion que le délai légal pour avorter doit être étendu. Ils ont remis leur dossier au printemps. On est au mois de juin et le sujet n’est pas à l’agenda. Idem pour la question de la prostitution. On y va à toute berzingue pour les travailleuses et travailleurs du sexe. Je vous fiche mon billet que s'il y avait 50 % d’hommes qui se prostituaient, on ne considèrerait pas que la prostitution est un métier comme les autres parce que ce n’est pas les hommes qu’on met sur le trottoir ! Je ne dis pas que tout est à jeter dans les réformes actuelles, mais en tout cas, la lecture féministe n’est pas là. Et un autre gros problème, c’est la division des militantes.”

C’est-à-dire ?

”Nous avons des lignes de fracture sur certaines questions, car le féminisme qu’on appelle universaliste vise à garantir les droits fondamentaux pour toutes et tous, sans distinction de race, de sexe, d’orientation sexuelle, etc. Alors qu’aujourd’hui, on assimile toujours les droits des femmes aux droits des minorités, ce qui est très révélateur selon moi. On a un souci avec les super inclusifs qui veulent nous diluer dans le poto poto de l’égalité des chances et avec les féministes qui tentent de diviser le mouvement et avec de nouvelles catégories qui participent aussi à la division. Le problème de ces mouvements, c’est qu’ils tombent toujours sur la tête des femmes et qu’en agissant comme cela, ils étouffent nos revendications. Pour nous, ce sont des stratégies de confrontation stériles. Notre boulot c’est ça : ne pas tomber dans le piège de la confrontation et proposer une troisième voie, celle d’un universalisme concret qui tienne compte des discriminations cumulées – ce que l’on appelle l’intersectionnalité – mais sans mettre à mal toutes les luttes et le projet de société égalitaire pour lequel les féministes se battent depuis des siècles.”