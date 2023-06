“Cette fois, on ne va pas y échapper”: les orages arrivent, une nouvelle vague de chaleur n’est pas totalement à exclure

À lire aussi

Mais cela ne veut pas dire que la Belgique est repartie pour une longue séquence sèche. Dès ce mardi, le risque orageux sera de retour. “Cette fois, on ne devrait pas y échapper, avec des quantités assez importantes qui sont attendues. Il est toujours difficile de savoir quand et où cela va tomber, mais ces orages vont arriver à nouveau de la France. Il faudra tenir la situation à l’œil, et surveiller les codes émis par l’IRM.”

Mercredi, la journée sera calme, avant une journée qui s’annonce plus compliquée jeudi. “On pensait au départ que les orages allaient arriver essentiellement sur le sud du pays et que la côte ne serait pas touchée, par exemple. Mais il semble que le centre du pays soit également très concerné. Il faut vraiment surveiller ces perturbations ondulantes qui peuvent parfois s’installer un long moment sur une région. Cette fois, l’ouest du pays devrait être épargné par les orages.”

Pour la suite, on peut compter sur le retour du soleil pour boucler un mois de juin assez exceptionnel. “Jeudi, le mercure va retomber autour de 20 à 21 degrés maximum, mais on aura déjà 24 à 25 degrés vendredi. Cela va encore grimper durant le week-end, avec un potentiel de 30 degrés pour la journée de dimanche et le début de la semaine prochaine.”

De quoi craindre une nouvelle vague de chaleur alors qu’on en boucle une longue de dix jours ? C’est un peu tôt pour le dire mais le potentiel est là. “On sera de toute façon au-dessus des moyennes de saison, comme c’est le cas depuis longtemps maintenant, à part pour ce jeudi, affirme Pascal Mormal. Tout cela va confirmer le mois de juin exceptionnel que nous vivons. On approche des records à différents niveaux, et on sera d’office dans le top 3 des mois de juin les plus chauds, avec 1976 et 2003. On devrait d’ailleurs battre ce record puisque du 1er au 18 juin, on arrive déjà à 20,4 degrés en moyenne. Au niveau de l’ensoleillement, on a aussi observé 360 heures et 22 minutes de soleil du 18 mai au 17 juin. La seule période d’un mois plus ensoleillée date de 1976, avec 376 heures d’insolation du 6 juin au 6 juillet.”